Übersetzungs-Tablets für Eutiner Schulen

von Alexander Steenbeck

22. November 2018, 12:23 Uhr

Die Stadt Eutin hat

die Gustav-Peters-Schule, die Wilhelm-Wisser-Schule und das Daz-Zentrum (Daz: Abkürzung für Deutsch als Zweitsprache) mit Übersetzungs-Tablets ausgestattet. Zusätzlich wurde auch für die Volkshochschule ein Übersetzungs-Tablet angeschafft.

Die Tablets können in Echtzeit-Übersetzung mit Sprachausgabe in beide Sprachrichtungen in fast alle Sprachen übersetzen. Zusätzlich können die Tablets unter anderem abfotografierte Schriftdokumente, maschinen- oder handgeschriebene Texte übersetzen. Vor allem bei der Anmeldung neuer Schüler sei es eine spürbare Erleichterung für die Schulsekretärinnen, wenn das Fachvokabular für die nicht-deutschsprachigen Elternteile zuverlässig in deren Muttersprache übersetzt werden könne, teilte die Stadt mit.

Zunächst wurden sechs Tablets im Wert von je 170 Euro angeschafft. Weitere Geräte, zum Beispiel im Bereich der Flüchtlingshilfe, sollen folgen. Angedacht ist auch, die Verwendungsmöglichkeiten auszubauen.