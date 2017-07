Überraschende Abschiedsparty für den Briefträger

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Das war eine Überraschung Bernd Seidel aus Schashagen: Der seit acht Jahren für Hutzfeld und Umgebung zuständige Briefträger der Deutschen Post hatte Freitag seinen letzten Arbeitstag. Viele seiner Kunden aus Hutzfeld organisierten für eine kleine „Abschiedsparty“ in der Gaststätte Schmidt: Das hatte er sich nach Meinung aller Anwesenden auch redlich verdient. Der „Postbüddel“ versorgte in Quisdorf, Hutzfeld, Wöbs und Brackrade mehr als 500 Haushalte, und das stets pünktlich, und zuverlässig und immer gute gelaunt. Seine Kunden verabschiedeten ihn mit einem Gutschein für einen Besuch in der Gaststätte Schmidt – damit er mal wieder in Hutzfeld „reinschaut“.

von Achim Krauskopf

erstellt am 01.Jul.2017 | 16:33 Uhr