Eutin : Übernahme: Aus Sana wird Ameos

Der Schweizer Klinik-Konzern wird neuer Betreiber der vier Krankenhaus-Standorte in Ostholstein. Er sieht Potenzial für eine bessere Versorgung im Kreisgebiet.

von Bernd Schröder

22. Oktober 2018, 15:30 Uhr

Es ist ein Paukenschlag für das Gesundheitswesen in Ostholstein. Die Schweizer Ameos-Gruppe übernimmt zum 1. Januar die Sana-Kliniken Ostholstein mit ihren Standorten in Eutin, Middelburg, Oldenburg und Fehmarn. Das teilten die Sana-Kliniken am Montagnachmittag mit. Unmittelbar zuvor hatte die Geschäftsführung per E-Mail die Belegschaft von dem Schritt informiert.

Ziel des Verkaufs sei, die Arbeitsplätze zu sichern und die Stabilität der medizinischen Versorgung im Kreis zu gewährleisten, sagte Irmgard Wübbeling, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Sana-Kliniken Ostholstein. Das werde erreicht. „Mit Ameos haben wir einen leistungsstarken Partner gefunden, der auf Grund seiner Präsenz und seines guten Rufes in der Region in der Lage ist, zukunftsfähige Strukturen mitzugestalten.“

Sana sei rund 15 Jahre lang für die Krankenhausversorgung in der Region mitverantwortlich gewesen. „Deshalb ist uns dieser Schritt auch nicht leicht gefallen“, erklärte Wübbeling, auch wenn die vergangenen Monate besonders in Eutin herausfordernd gewesen seien. Sana kämpft dort mit den Folgen maroder Wasserleitungen, die eine aufwendige Sanierung erforderlich machen. Zeitweise wurde gar über einen Neubau des erst 2002 fertiggestellten Gebäudes nachgedacht.

Der künftige Eigentümer äußerte sich optimistisch über die mit der Übernahme verbundenen Chancen. „Aus unserer Sicht können die zukünftigen Ameos-Kliniken in Ostholstein gemeinsam eine deutlich verbesserte Versorgung der Menschen im gesamten Kreis Ostholstein sicherstellen“, sagte das für die Region zuständige Vorstandsmitglied von Ameos, Michael Dieckmann. Ameos betreibt in Neustadt, Heiligenhafen und Oldenburg seit dem Jahr 2005 psychiatrische Fachkliniken. Außerdem sind die Schweizer im Kreisgebiet mit Pflege- und Eingliederungseinrichtungen sowie psychiatrischen Tageskliniken aktiv.

Der Verkauf der Sana-Kliniken Ostholstein steht noch unter Vorbehalt der Genehmigung durch das Kartellamt. Der Kreis bleibt Minderheitsgesellschafter mit einem Anteil von 5,2 Prozent. Die vier Klinikstandorte verfügen über 476 Betten. Mehr als 1000 Beschäftigte kümmern sich um die Patienten. Seite 7