Weltaidstag Ostholstein : Überlebender: „Für Ärzte bin ich ein Wunder“

Ein Leben mit Aids: Einer der wenigen Überlebenden, die sich in den 80er Jahren mit dem HI-Virus infiziert haben, erzählt.

Avatar_shz von Constanze Emde

30. November 2019, 18:19 Uhr

Ostholstein | In Mexiko im Sand sitzen und aufs Meer schauen, das sind Momente, die ihm Kraft geben. Eugen Meyer* schaut sich das Bild vom Urlaub bei seiner Schwester gern an. Es ist eines, was er von sich mag. Vielleicht würde er heute selbst nicht weit von diesem Strand entfernt in den USA leben – hätte ihm der HI-Virus nicht vor 20 Jahren einen Strich durchs erträumte Leben gemacht.

Eugen Meyer war 36, als es ihn „kalt“ erwischte. Bei einer Untersuchung seiner langjährigen Freundin kam heraus, dass sie HIV-positiv war. „Nach Jahren ungeschützten Geschlechtsverkehrs mit ihr, war mir da eigentlich schon klar, dass ich es auch haben muss“, sagt Eugen Meyer heute auf seiner Couch in Ostholstein sitzend. Doch damals gab es einen Funken Hoffnung. „Die Diagnose HIV positiv zu sein, kam Ende der 80er Jahre einem Todesurteil gleich“, erinnert er sich. Nach mehr als sechs bangen Wochen Wartezeit – heutzutage gibt es Schnelltests binnen eines Tages – hielt er es schwarz auf weiß in den Händen. Seine bisherige Welt brach zusammen. „Ich war doch jung, gesund, Fußballer und Sportler mit vollem Herzen. Ich habe mir eigene Kinder gewünscht.“

Zerplatzte Träume, Angst vor Ausgrenzung

Der unerfüllte Kinderwunsch schmerze bis heute. Damals, als er im richtigen Alter aber krank war, sei das medizinisch undenkbar gewesen. Heute schafften es die Medikamente den HI-Virus unter die Nachweisgrenze zu bringen und Kinderwünsche müssen nicht mehr unerfüllt bleiben, weiß Eugen Meyer. Doch heute sei er zu alt. Und allein.

Den jungen Mann von einst, der als gelernter Werkzeugmacher nach Kanada auswanderte, den Tischlerberuf lernte und mit dem Häuserbau in Amerika zehn Jahre Geld verdiente, umgeben von Freunden und mitten im Leben, gibt es nicht mehr. Jemanden kennenzulernen, der nicht selbst an HIV oder Aids erkrankt ist und ihm dann seine Erkrankung zu offenbaren, sei nicht leicht. „Die Menschen wissen einfach zu wenig darüber. Sie sind nicht informiert, was sehr schade ist. Denn Aids ist eine Erkrankung, die man im Bewusstsein haben sollte – nicht nur an einem Tag im Jahr“, betont Eugen Meyer und spielt auf den Welt-Aids-Tag am 1. Dezember an.

Selbst seiner Familie, die er über alles liebe und der er sehr dankbar sei, habe er es erst zwei Jahre später erzählt. Aus Angst. „Sie haben aber ganz großartig reagiert, sie stehen zu mir und unterstützen mich sehr. Ohne meine Schwestern und meine Mutter wäre ich heute nicht da, wo ich bin“, sagt er. Seine betagte Mama wollte es damals nicht wahr haben – „ich war hetero, Aids verband man überall nur mit Homosexuellen und Drogen. Die Klischees gibt es ja heute noch.“

Plötzlich ging alles ganz schnell bergab

Zehn Jahre konnte er nach dem Testergebnis in den USA weiterleben wie bisher. Die Medikamente nahm er anfangs nur unregelmäßig. „Mir fehlte doch nichts, mir ging es gut und sie hatten starke Nebenwirkungen“, erinnert er die damalige Wahrnehmung. Doch dann ging es sehr schnell bergab. „Ich hatte plötzlich keine Energie mehr, musste mein Bein hinterherziehen.“ Weil es ihm rapide schlechter ging, ging er zurück nach Deutschland zu einem der „besten Aidsexperten“ in eine Münchner Klinik in der Nähe seiner zweiten Schwester. „Da haben die Ärzte dann festgestellt, dass ich PML habe, eine typische Erkrankung,die das gesamte Nervensystem lahmlegt, wenn Aids ausbricht. Ärzte fanden einen dazugehörigen Tumor im Gehirn“, erklärt Eugen Meyer. Die linke Körperseite war gelähmt, das Augenlicht auf beiden Seiten weg, sprechen schwer bis gar nicht möglich. „Das sah wirklich nicht gut aus. Und trotzdem wollte ich mit meiner Schwester aus Amerika in den Ski-Urlaub über die Weihnachtstage.“ Die Schwester habe in enger Abstimmung mit der Klinik gestanden, ihn gepflegt. „Und nach vier Tagen ging es mir so gut, nachdem ich zurück kam, dass die große Hirn-OP abgesagt wurde, weil der Tumor nicht weiter gewachsen war. Trotzdem war ich ein Pflegefall mit 46.“

Eugen Meyer wollte in kein Seniorenheim. Er ging in ein Hospiz bei Stuttgart, das auf Aidspatienten spezialisiert war. In der Akte stand: Aids-Endstadium. Eugen Meyer habe in der Zeit viele traurige Schicksale gesehen, viel Elend. „Ich habe mich binnen sechs Jahren mit täglicher Reha, Physiotherapie und Logopädie zurückgekämpft, wieder aus dem Rollstuhl auf die Beine zu kommen. Viele andere hatten nicht das Glück, sie wurden rausgetragen“, sagt er und fügt hinzu: „Die Ärzte nennen mich ein Wunder, aber ich selbst fühle mich nicht so.“

Aus dem Hospiz zurück ins Leben

Eugen Meyer ist einer der wenigen, die sich in den 80er Jahren infiziert und bis heute überlebt haben. „Wir sind die erste Generation, die mit den Medikamenten alt wird“, sagt Meyer. Und dennoch: Wäre die Information über HIV besser, intensiver, auch schon bei Jugendlichen, müssten nicht mehr so viele jährlich neu erkranken. Eugen Meyer hat selbst, nachdem er von Stuttgart in die Heimat im Norden zog, Schulen Klassenweise Rede und Antwort gestanden, „aber heute ist die Stundenzahl, die sich Schulen dem Thema widmen, weit heruntergefahren worden, dabei ist das so wichtig.“ Er sei ein „altes“ Beispiel dafür, dass es jeden treffen könne, ungeschützter Geschlechtsverkehr in der aktiven jungen Lebensphase ist aus Meyers Sicht tabu. „Die Jugendlichen müssen das Risiko kennen. Zwar kann man heute mit den Medikamenten alt werden und leichter leben als früher, aber ein Leben wird nie wieder wie vor der Diagnose.“ Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund der Erkrankung gebe es heutzutage immer noch. Seltener zwar, aber immer noch. Erst vergangene Woche wurde er „plötzlich“ wieder weggeschickt und nach der regulären Öffnungszeit der Zahnarztpraxis einbestellt, weil er am Tresen sagte, dass er positiv sei. Es war um einen gebrochenen Zahn an seiner Prothese gegangen. Diese war ihm runtergefallen, weil er starken Tremor in beiden Händen hat. Sprechen kann er wieder, aber nicht wie früher. Sein Gehirn, so sagt er, hat gelitten: Wortfindungsstörungen, Probleme beim schnellen Denken und langen Konzentrieren. „Deshalb bin ich auch lange nicht mehr so selbstbewusst, wie ich früher einmal war“, sagt er traurig. Er habe mit Psychologen gesprochen, sich Werkzeuge für die dunkle Zeit mit den Depressionen vermitteln lassen. „Aber die kommen einfach. Ich hab gelernt, damit zu dealen“, sagt Eugen Meyer im Deutsch-Englisch-Mix.

Wissen hilft gegen Vorurteile

Die Kraft schöpfe er aus den schönen Momenten der Urlaube, die jedes Jahr kurz nach Silvester anstehen, so lange es gehe, aus seinem christlichen Glauben und aus seiner Familie. Sein neuer Lebenswunsch: „Einmal durch Neuseeland reisen und dass Menschen sich mehr über HIV und Aids informieren, um Vorurteile gegenüber Erkrankten abzubauen und sich selbst davor zu schützen.“

* Name geändert