Kreis Ostholstein : Überflutungen in Heiligenhafen und Lütjenbrode

Anhaltender Regen sorgt für einen Großeinsatz der Feuerwehren.

von Arne Jappe

15. April 2018, 09:31 Uhr

Heiligenhafen/Lütjenbrode | Es war der lang anhaltende Regen im Bereich Heiligenhafen und Großenbrode, der ab Samstagmittag die Feuerwehren im nördlichen Ostholstein in Atem hielt. Als um 12.30 Uhr die Feuerwehr Heiligenhafen zu einem Einsatz in den Klaustorfer Weg alarmiert wurde, konnte niemand ahnen, dass sich daraus ein Großeinsatz von Feuerwehr und THW ergeben wird. Dort war ein Bach übergelaufen und das Wasser konnte ungehindert in ein Gebäude fließen. Kurze Zeit später meldete ein Baumarkt im Ortmühlenweg „Land unter“. „Die Kanalisation schafft einfach die Wassermassen nicht mehr“, sagte der stellvertretende Gemeindewehrführer der Feuerwehr Heiligenhafen Olaf Heisler.

Den Einsatzkräften vor Ort bot sich eine chaotische Lage. Große Teile vom Außenbereich waren mehrere Zentimeter unter Wasser und auch ins Innere des Gebäudes war das Wasser schon gelaufen. Wie hoch der Schaden für den Baumarkt sein wird, war zunächst unklar.

Zu weiteren Unterstützung wurden die Feuerwehr Oldenburg und das THW Oldenburg mit ihren Hochleistungspumpen nach Heiligenhafen geordert. Die Oldenburger Feuerwehr pumpten circa 5000 Liter pro Minute aus dem Bach am Klaustorfer Weg und das THW unterstützte die Feuerwehr Heiligenhafen beim Abpumpen im Ortmühlenweg. Auch weitere Einsätze im Stadtgebiet von Heiligenhafen mussten in der Zeit bewältigt werden. Als die Feuerwehren um 18 Uhr die Pumpen kurz ausstellten um die Situation neu zu bewerten, stieg der Pegel innerhalb von Minuten wieder rasant an, so dass es hieß: weiter pumpen bis in die Nacht hinein. Insgesamt waren etwa 60 Einsatzkräfte in Heiligenhafen im Einsatz.

Ein gleiches Bild in Lütjenbrode bei Großenbrode. Hier wurde ein Bach zu einem reißenden Strom. Die Feuerwehren aus Großenbrode, Neukirchen und Gemeinde Gremersdorf pumpten an etlichen Stellen das Wasser zurück in die Kanalisation. Die Feuerwehr sperrte sämtliche Zufahrten in die Ortschaft, da überall Gullideckel offen auf der Straße lagen oder bei Mittelhof die Straße gleich ganz überflutet war. Das Wasser floss von den höher gelegten Feldern in den Ort. Auch hier sollte der Einsatz noch bis spät in die Nacht hinein gehen.

