Überfälle auf dem Ostufer

von Achim Krauskopf

erstellt am 25.Sep.2017 | 19:26 Uhr

Nach einem Feuerzeug für die Zigarette fragten am Freitagabend drei Männer einen 28-Jährigen an der Kreuzung Zum Brook / Wellseer Weg in Höhe der Bahn-Unterführung. Kurz darauf zückte einer sein Messer und forderte die Herausgabe des Rucksacks. Mit der Beute flüchteten die Männer. Alle drei Täter sollen etwa 1,85 Meter groß gewesen sein. In der Nacht zum Sonntag meldete sich ein 21-Jähriger auf dem Polizeirevier in Gaarden. Er war nach eigenen Angaben kurz zuvor auf dem Schulhof der Hans-Christian-Andersen-Schule angesprochen und niedergeschlagen worden. Der etwa 30 Jahre alte und etwa 1,85 Meter große Täter verlangte Geld und flüchtete in Richtung Vinetaplatz. Der Beschreibung nach trug er kurze, gelockte, blonde Haare und dunkle Bekleidung. Zeugenhinweise unter Tel. 0431 / 160 33 33.



Polizeihund biss Betrunkenen



Er ließ einfach nicht locker: Immer wieder rief ein betrunkener 25-Jähriger am Freitagabend bei der Polizei an. Neben lauter Musik hörten die Beamten wüste Beschimpfungen und Drohungen gegen die Nachbarn im Stadtteil Schreventeich. Die Pöbeleien hörten auch nicht auf, als ein Polizeiauto vorfuhr. Der Betrunkene sollte in Gewahrsam genommen werden. Dabei griff der 25-Jährige einen 40-jährigen Beamten an. Das war allerdings der Diensthundeführer. Der Vierbeiner verteidigte sein Herrchen und biss den Angreifer in den Arm. Der Mann wurde verarztet, und erhielt auf dem Revier eine Anzeige.