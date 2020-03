Malente : Überfälle auf beide Spielhallen an der Bahnhofstraße – Polizei bittet um Hinweise

Bei der ersten Spielhalle ging der Täter leer aus, bei der zweiten erbeutete er die Tageseinnahmen.

von Bernd Schröder

13. März 2020, 19:34 Uhr

Malente | Die Polizei sucht Zeugen zu Raubüberfällen auf die beiden Spielhallen an der Malenter Bahnhofstraße. Am frühen Sonntagmorgen, 8. März, sei es zu zwei, fast zeitgleich verübten Raubüberfällen auf Spielhallen in der Bahnhofstraße in Malente gekommen, teilte die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck gestern mit.

Kasse leer

Gegen 1.09 Uhr habe ein maskierter Täter die Spielhalle mit der Hausnummer 44 betreten und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Geld gefordert. Die Kasse sei jedoch leer gewesen. Wenige Minuten später sei die Spielhalle mit der Hausnummer 15 ebenfalls von einem Maskierten überfallen worden. Auch hier sei unter Vorhalt eines Messers Geld gefordert worden.

Tageseinnahmen erbeutet

In diesem Fall habe der Täter die Tageseinnahmen in dreistelliger Höhe erbeutet. In beiden Fällen sei der Täter unerkannt geflüchtet. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 04521/8010 oder per E-Mail an Eu tin. kpst@polizei.landsh.de mit der Kriminalpolizeistelle Eutin in Verbindung zu setzen.