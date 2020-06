Sierksdorf : Udo Gosch im Hansa-Park zum neuen Bürgermeister gewählt

67-Jähriger tritt die Nachfolge des verstorbenen Bernhard Markmann an.

02. Juni 2020, 13:35 Uhr

Sierksdorf | Udo Gosch (SPD) ist neuer Bürgermeister der Gemeinde Sierksdorf. Auf der achten Sitzung der Gemeindevertretung setzte sich der 67-Jährige in geheimer Wahl unter Leitung von Jochen Lipke (CDU) mit nur einer Stimme Vorsprung gegen Volker Weidemann, Kandidat der CDU, durch. Der 2018 gewählte Bürgermeister Bernhard Markmann (FWV) war am 18. März überraschend im Alter von 70 Jahren verstorben. „Wir waren überrascht und in einer Schockstarre“, beschreibt Gosch die Situation nach dem unerwarteten Tot Markmanns. Dennoch seien Freie Wähler und die SPD „relativ schnell und einheitlich“ zu dem Ergebnis gekommen in dem pensionierten Lehrer den Richtigen für das Amt des Bürgermeisters zu haben.

Als Ort für die Sitzung war aufgrund der Abstandsreglungen im Zusammenhang mit Covid-19 der Hansa-Park verlegt worden. Gosch hat bereits Erfahrung in der Sierksdorfer Politik: Er ist seit 2000 in der Kommunalpolitik der Gemeinde an der Ostsee aktiv, aktuell Vorsitzender der gemeinsamen achtköpfigen Fraktion aus Freier Wählervereinigung (FWV) und SPD und war bis zur Wahl auch zweiter stellvertretender Bürgermeister. Auf einstimmigen Beschluss nimmt dieses Amt nun Karsten Bruhn (FWV) wahr. Er ist auch stellvertretender Fraktionssprecher von FWV und SPD.

Für Markmann war bereits im April Volker Otte von der Liste der Freien Wählervereinigung als Gemeindevertreter nachgerückt. Im Zuge umfangreicher Neu- und Umbesetzungen der Ausschüsse wurde er nun auch Mitglied im Tourismus- und im Finanzausschuss.

Udo Gosch wird Sierksdorf nun zukünftig im Amtsausschuss des Amtes Ostholstein-Mitte, beim Zweckverband Ostholstein, dem Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag und Beirat der Tourismusagentur Lübecker Bucht vertreten.