Grebiner Gemeindevertretung : TV Grebin in der Diskussion

von Michael Kuhr

26. Juni 2019, 14:26 Uhr

Grebin | Inwieweit sollte die Gemeinde ihren Sportverein unterstützen. Könnten ihn die Ehrenamtlichen nicht selber durch mehr Eigenleistung tragen? Was sind eigentlich die Ziele des TV Grebin? Eine heftige Diskussion in der Gemeindevertretung löste ein Zuschussantrag des Grebiner Sportvereins aus.

Dem Verein stehen Ausgaben von 2000 Euro für die Sanierung des A-Fußballplatzes ins Haus. Am Ende einigte man sich auf 750 Euro Zuschuss. Wenig einvernehmlich war auch die Debatte über einen Pachtvertrag zwischen Gemeinde und TV. Dieses Thema wurde schließlich auf Antrag von Holger Mielke (KWG) bei einer Gegenstimme von Karl Schuch (parteilos), der als stellvertretender Bürgermeister die Sitzung leitete, in den Geschäftsausschuss verwiesen, der am 10. September tagt.

Hintergrund: Der TV Grebin mit seinem neuen Vorsitzenden Joachim Burgemeister möchte in die Pflege des A-Platzes 1500 Euro investieren und für weitere 500 Euro 100 Meter Schlauch und zwei zusätzliche Beregner anschaffen. „Ist der Bedarf dafür gegeben, wo dort nur alle paar Wochen eine Mannschaft spielt? Wozu müssen wir zwei große Plätze grün halten?“, fragte Cornelia Rieper (Freie Wähler). „Der Sportverein bekommt nicht unerhebliche Zuschüsse. Man kann erwarten, dass er das selber stemmt und nicht immer gleich die Gemeinde fragt“, meinte Mielke. „Was kommt noch auf die Gemeinde zu“, fragte Dirk Paustian (CDU) mit Blick auf die Heizungsanlage, die in Teilen bereits instand gesetzt wurde, und die Sanierung der maroden Mauer am Vereinsheim, und regte ein Gesamtkonzept an.

Sportvereine seien nicht auf Rosen gebettet, erklärte Karl Schuch: „Was ist der Sportverein uns wert? Er wird für die Gemeinde immer ein Zuschussbetrieb bleiben. Wir sollten guten Willen zeigen und ihn unterstützen. Der TV hat immer Anstrengungen unternommen, Geld zu generieren und klar zu kommen.“ Es werde immer schwerer, Leute für das Ehrenamt und für wiederkehrende Arbeiten zu finden.

„Mit 2000 Euro kommt man auf dem Riesenplatz nicht aus“, gab Karin Gremmel (CDU) zu bedenken. Christian Scholz und Nicole Langhanki (beide Grüne) wünschten sich einen Bericht über Ziele und Aufgaben des Vereins. Aus den Zuschauerreihen meldete sich TV-Ehrenvorsitzender Günther Gudegast zu Wort. „Der A-Platz war immer das Aushängeschild, um neue Spieler zu bekommen, der B-Platz war für das Training. Beide Plätze haben ihre Berechtigung.“

Hinsichtlich der Auslastung bemühe man sich aktuell um eine Spielgemeinschaft mit Lepahn. Gern hätte Gudegast noch seine Meinung über den Stellenwert des Ehrenamtes vertreten, wurde von Schuch jedoch auf die Einwohnerfragestunde verwiesen. Doch darin verzichtete Gudegast darauf, seinen Einwand in Frageform zu formulieren.

Der alte Pachtvertrag lief vor zwei Jahren aus. Da das Jugendrotkreuz (JRK) die Räume des Sportlerheims mit nutzt und der Grebiner Kindergarten „Die kleinen Strolche“ dort gern turnen möchte, sollte ein neuer Vertrag beschlossen werden, um dem Verein Rechtssicherheit zu geben und von jeglicher Haftung freizuhalten. Laut Schuch hafte die Gemeinde vertraglich bei Untervermietung an das JRK und bei Nutzung des Heims für andere Aktivitäten. Inhalt ist außerdem, was der Verein leisten soll und was die Gemeinde übernimmt. Den Entwurf hatte das Amt Großer Plöner See überarbeitet und letzte Woche an die Gemeindevertreter gemailt.

„Mich stören viele Punkte darin“, monierte Mielke die Kurzfristigkeit, und dass der Entwurf zum letzten Geschäftsausschuss nicht vorgelegen habe. Auch Cornelia Rieper störten viele Punkte, die sie gern noch in der Sitzung diskutiert hätte. Urte Seifert, Leiterin der kleinen Strolche, wollte sich nicht für die „Dringlichkeit“ verantwortlich fühlen, „nur weil wir da turnen wollen. Der Kindergarten will nicht das Druckmittel sein.“