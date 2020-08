Eutin : „Tüdel und Trödel“: Neuer Flohmarkt mit Livemusik

Claudia Falk lädt zum ersten Flohmarkt im Corona-Jahr – auf dem Schlossparkplatz mit Musik und dem nötigen Abstand.

von Constanze Emde

24. August 2020, 16:02 Uhr

Eutin | Die blauen Kannen an den Laternen der Innenstadt sind Zeichen des neuen Flohmarktformates „Tüdel und Trödel“, das Claudia Falk von der Nordlichtagentur am 6. September erstmals auf dem Schlossparkplatz und vor den Schlossterrassen veranstaltet. „Durch Corona ist nahezu alles ausgefallen in diesem Jahr. Wir wollen ein kleines bisschen Stadtfestfeeling ’rüberbringen und mit genügend Abstand wieder Lust auf solche Veranstaltung machen“, sagt Falk. Auf dem Schlossparkplatz kann von 9 bis 16 Uhr gefeilscht werden. Ein paar wenige der 250 Standmeter sind für Kurzentschlossene noch zu haben, erklärt Auszubildende Wencke Susemihl. Auf der Wiese vor den Stufen wird es eine kleine Bühne mit Livemusik von der Band Klaroscuro, Pianist Albrecht Gieseler und der Singer-Songwriterin Yana aus Hamburg geben. Vor den Schlossterrassen stehen Foodtrucks mit Burgern und Crêpes.

Auflagen werden beachtet, Hygienestationen eingerichtet

Die Besucher werden am Ein- und Ausgang am Schloss gezählt, der Aufgang von der Stadtbucht zum Schloss für die Veranstaltung abgesperrt. Wegen der Corona-Maßnahmen und der Aufwendungen für die Livemusik kostet der Eintritt zwei Euro. „Wer zwischenzeitlich das Gelände verlassen und in der Stadt schauen möchte, bekommt einen Stempel und kann später wieder kommen“, sagt Falk. „Tüdel und Trödel“ sei zwar eigentlich ein rein privater Flohmarkt, weil das Stadtfest aber ausgefallen ist, wurden auch Stände vom Ökohaus, „Piconaja man und woman“ sowie Cable-Car-Clothiers zugelassen.