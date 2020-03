TSV Süsel präsentiert sich stabil

Vorsitzende Jessica Mühlenberg wiedergewählt / Die Mitgliederzahl liegt unverändert bei 565 / Zahlreiche Ehrungen

Avatar_shz von shz.de

12. März 2020, 15:51 Uhr

Süsel | „Nun habt ihr mich nochmal zwei Jahre an der Backe“, scherzte Jessica Mühlenberg am Mittwochabend in der gut besuchten Mitgliederversammlung des TSV Süsel, nachdem sie einmütig als Vorsitzende für zwei weitere Jahre wiedergewählt worden war. genauso erfuhr Marco Patzer eine Bestätigung als Kassenwart für zwei Jahre.

Der Turn- und Sportverein sei 115 Jahre alt, stellte Mühlenberg fest. „Von den 91.000 Sportvereinen in Deutschland sind nur 16 Prozent genauso alt oder älter. Ich denke, das ist schon eine tolle Leistung für einen kleinen Dorfverein. Vielleicht hauen wir noch ein paar hundert Jahre drauf.“

Im Vorstandsbericht hieß es, dass die Zumba-Gruppe sowie Inliner-Gruppe und Fitness-Kurs für Kinder mangels Teilnehmer eingestellt worden seien. Es sei eine neue Yoga-Lehrerin und ein Helfer für die Übungsleiterin der Turnsparte gefunden worden. Erfreulich sei, dass bei der Aktion „Scheine für Vereine“ im vergangenen Jahr 6499 Scheine eingescannt worden seien.

Mit 565 Mitgliedern sei der Bestand des Vereines stabil. Auch finanziell stehe der TSV Süsel solide da.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Swantje Meininghaus sprach die Fertigstellung des Sportplatzes in Süsel an. Die Gemeinde werde gemeinsam mit dem Verein eine Lösung für die Unterhaltung des sanierten Sportplatzes finden, zeigte sich Meininghaus zuversichtlich. Der Kreissportverband werde sich verstärkt um die Digitalisierung im Ostholsteiner Sport kümmern, kündigte dessen Geschäftsführer Stephan Peters an. Als Beispiele nannte er den Versand von Anträgen per E-Mail und barrierefreie Webseiten. Peters warb außerdem dafür, dass Vereine dem E-Sport eine Chance geben sollten.

Im Herbst werde der Kreissportverband den Vereinen empfehlen, an einer Aktion der Allgemeinen Ortskrankenkasse teilzunehmen. Die werde für Versicherte die Kosten für Sport in Vereinen übernehmen.

Für ihre besonderen Verdienste wurden Regina Dohse und Barbara Kühl zu Ehrenmitgliedern ernannt. Sportlerin des Jahres 2019 wurde Multitalent Christina Bloes, die in der Jugend Handball und Tischtennis spielte, nach einer Auszeit vor sechs Jahren zum Verein zurück kam, seitdem Tischtennis spielt, mit ihren Kindern am Babyschwimmen teilnahm und die Sparte Kinderturnen übernahm. "Mit viel Einsatz und Engagement versucht sie bei den Kindern auf spielerische Weise Ausdauer, Körperhaltung und Koordination zu verbessern. Zurzeit sind es 15 Kindern, die sie jede Woche in der Halle mit neuen Ideen ein Stück fitter macht", sagte Jessica Mühlenberg über ChristinaBöoes, die inzwischen auch wieder Handball spielt.

Sportler des Jahres wurde Sven Steinfadt wegen seines vereinsinternen Engagements: Er half, wie es in der Laudatio hieß, bei der Organisation, sprang als Ersatz ein, als ein Übungsleiter gesucht wurde und fand auch einen Nachfolger. Bei den Faschingsfesten half er als Polizist verkleidet bei der Animation der Piraten und Prinzessinnen.

Lang war die Liste der Ehrung langjähriger Mitglieder: Heinz Marweg ist seit 60 Jahren im Verein. Für 50 Jahre wurde Helga Heydelmann geehrt, für 40 Jahre Annegrit Mielke, Gabriele Rumpel und Thomas Schaaf. Zehn Jahre dabei sind Marc Arndt, Tom Hellwig, Leni Pump, Nicole Pump, Sven Schacht, Johanne Tapken, Rainer Tapken, Lara Zester, Cedric Schröder, Sascha Nawotke, Michael Schmidt, Ole Mielke, Lennert Brauner, Benjamin Bendfeld und Yannic Lindemann.