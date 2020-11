Schönwalde : TSV Schönwalde wählt neuen Vorstand

Melanie Lindau übernimmt Vorsitz von Claudia Piutti. Hans-Alfred Plötner wird nach 50 Jahren zum Ehrenmitglied ernannt.

01. November 2020, 16:57 Uhr

Schönwalde | Der TSV Schönwalde hat eine neue erste Vorsitzende. Einstimmig wählten die Mitglieder auf der Jahresversammlung die bisherige Kassenwartin Melanie Lindau zur Nachfolgerin von Claudia Piutti, die nach acht Jahren an der Spitze des 537 Mitglieder zählenden Vereins nicht erneut kandidierte. Die zweite Vorsitzende Anja Kröger trat ebenfalls nicht wieder an. Jugendfußballobmann Markus Lühr übernimmt das Amt künftig.

Einstiger Schönwalder Bürgermeister war in vielen Bereichen des Vereins aktiv

Neben zahlreichen Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft wurde Hans-Alfred Plötner nach 50 Jahren zum Ehrenmitglied ernannt. Schönwaldes ehemaliger Bürgermeister war im TSV in unterschiedlichen Funktionen aktiv, wie Lühr in seiner Laudatio feststellte. Plötner war Jugendwart, Leiter des Jugendturnens, Fußball-Torwart und Schiedsrichter. Dem Karneval ist er noch heute als Ehrenvorsitzender des Elferrates verbunden und durch seine fröhliche, freundliche und hilfsbereite Art ein „Goldstück des Vereins“, formulierte Lühr.

„Ich kann den Verein mit gutem Gewissen übergeben“, sagte Claudia Piutti nach der Wahl von Melanie Lindau zu ihrer Nachfolgerin. Zusammen mit ihr und Anja Kröger habe man sich seit 2016 aus dem finanziellen Tief des Vereins herausgearbeitet. Kröger hatte eine persönliche Begründung für ihren Rückzug. „Ich habe das Gefühl, ich mache alles nur zur Hälfte. Das ist nicht befriedigend“, sagte sie mit Blick auf Kinder, Beruf und Sport. Piutti erinnerte sich im Juli 2012 nur den Vorsitz übernommen zu haben, damit ihr damals neunjähriger Sohn weiter Fußballspielen könne. Damals drohte dem Traditionsverein nach fast 90 Jahren die Auflösung weil alle drei Positionen des geschäftsführenden Vorstandes unbesetzt waren. „Ich habe in den Jahren viele Macken kennengelernt. Von anderen und meine eigenen“, zog sie schmunzelnd Bilanz der zurückliegenden acht Jahre. „Bei der Klärung der Nachfolge hat uns Corona in die Karten gespielt“, gab die scheidende Vorsitzende zu. Im März hatte man noch keine Namen. Nun konnte man mit dem neuen Kassenwart Christian Franke nicht nur den geschäftsführenden Vorstand vollständig besetzen, sondern auch seit drei Jahren unbesetzte Ämter vergeben. Der Festausschuss ging an Melanie Melzer und Öffentlichkeitsbeauftragter ist nun Sebastian Hassel. Wie auch die neue Turnwartin und ehemalige Kinder- und Jugendturnerin Sabrina Hoeft, wurden alle vom Vorstand vorgeschlagene Kandidaten von der Versammlung einstimmig gewählt.

In ihrer letzten Versammlung als Vorsitzende zog Claudia Piutti eine positive Bilanz. 2019 wurden mit Dart und Boxen zwei neue Sparten gegründet, die dem Verein einen Großteil der 102 neuen Mitglieder bescherten. So fielen 19 Austritte kaum ins Gewicht. Während sich die Dart-Sparte positiv entwickelt, mussten die Boxer einen herben Rückschlag hinnehmen. Trainer Sascha Schmidt, der die Sparte mit viel Elan und vielen eingeworbenen Spenden gegründet und ausgestattet hatte, musste sich nur acht Monate nach dem Start aus gesundheitlichen Gründen aus dem Sport zurückziehen.

Versammlung wäre fast ein zweites Mal wegen Corona geplatzt

Mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie hatten alle Sparten von Fußball, über Turnen bis zum Bungsberg Theater und dem Karneval zu kämpfen. Hatte der Karneval in Sierhagen 2019 noch mit 5.000 Euro Überschuss positiv zum Haushalt des Vereins beigetragen, war die bereits nur eingeschränkt mögliche Karnevalssession 2020 weitaus weniger erfolgreich wie Torsten Appel berichtete.

Das Corona-Virus machte auch die Jahresversammlung zu etwas besonderem. Ursprünglich am 27. März geplant wäre nun auch fast der zweite Termin der Pandemie zum Opfer gefallen. Die Hygieneauflagen am Eingang sorgten vor der Sporthalle für eine lange Schlange. Jeder erhielt einen Klappstuhl und nahm so mit dem nötigen Abstand Platz. Der Vorstand hatte sich hinter einer Reihe von Turnkästen aufgestellt. Angesichts der Umstände wurde auch auf die sonst übliche Ehrung der Sportler des Jahres verzichtet. Lediglich Urkunden für langjährige Mitglieder und Sportabzeichen wurden übergeben.