Fussball-Kreisliga : TSV Schönwalde verliert ersatzgeschwächt beim TSV Selent

Niklas Hamer gibt sein Saisondebüt für den TSV Schönwalde - Marcel Maasch und Timo Groth fehlen verletzt.

Selent | Der TSV Schönwalde verlor in der Fußball-Kreisliga Ost 0:2(0:0) beim TSV Selent. Die Gäste gingen dezimiert in die Partie. Diesmal musste Niklas Hamer als dritter Torwart in der Saison zwischen die Pfosten. Hamer machte seine Sache gut. Gefühlt wäre ein Unentschieden gerechter gewesen. Generell mussten die Schönwalder auf einige Akteure verzichten....

