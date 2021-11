Fussball-Kreisliga Ost : TSV Schönwalde stürmt mit einem Sieg gegen den FC Riepsdorf an die Tabellenspitze

Fußballer vom Bungsberg haben am kommenden Wochenende spielfrei - und könnten von Fortuna Bösdorf wieder überholt werden.

Der TSV Schönwalde gewann in der Fußball-Kreisliga sein letztes Spiel in diesem Jahr mit 5:2(2:0) Toren gegen den FC Riepsdorf. Mit dem Sieg übernimmt die Mannschaft von Trainer Christopher Kordts die Tabellenspitze und überholt Fortuna Bösdorf, der aber in der nächsten Woche seinerseits wieder die Tabellenführung übernehmen und auf Platz 1 überwintern...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.