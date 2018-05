TSV Schönwalde schürt die Spannung an der Spitze der A-Klasse

von Harald Klipp

Der Titelkampf in der A-Klasse Ost bleibt spannend. Der TSV Schönwalde erreichte bei der SG Insel Fehmarn II ein 3:3(1:0)-Unentschieden. Zwar ist Schönwalde damit wieder Tabellenführer mit 43 Punkten, doch der FC Riepsdorf, die SG Insel Fehmarn II und der TSV Heiligenhafen liegen punktgleich dahinter. Riepsdorf hat mit einem Spiel weniger sogar die bessere Ausgangslage, während die Inselkicker ein Spiel mehr als die anderen drei haben.

Am Sonntag fanden die Gäste besser ins Spiel. Tim Köppen köpfte nach Flanke von Janik Hamer das 1:0 (29.). Mit der Führung ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel glich Max Petersen zum 1:1 aus (51.). Nur fünf Minuten später schoss Tim Köppen das 2:1 (56.). Der Vorsprung hielt nur bis zur 63. Minute, als Justin Scheel einen Konter zum 2:2 vollendete. Drei Minuten später schoss Dennis Becker das 3:2 nach Zuspiel von Jan-Ole Lühr (66.). In der 81. Minute entschied der Unparteiische auf Strafstoß gegen die Gäste. Max Petersen verwandelte zum 3:3.

„Die Punkteteilung ist gerecht. Wir haben gute Chancen gehabt, aber Fehmarn eben auch. So bleibt es in der A-Klasse Ost an der Spitze weiter spannend“, sagte der Schönwalder Trainer Marcus Kröger nach dem Schlusspfiff.