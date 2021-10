Fussball-Kreisliga Ost : TSV Schönwalde erkämpft sich den Sieg gegen den SV Heringsdorf

Alt-Herrenspieler helfen dem Kreisligisten vom Bungsberg gegen Heringsdorf aus der Klemme.

Der TSV Schönwalde feierte einen hart erkämpften 4:3 (2:2)-Sieg in der Kreisliga gegen den SV Heringsdorf. Die Begegnung fing mit knapp zehn Minuten Verspätung an, da die Gäste noch auf Spieler warteten. Der TSV Schönwalde ging als Favorit in die Partie und übernahm zunächst die Kontrolle. Knuth Buhrmann ließ im Strafraum einige Gegner stehen und volle...

