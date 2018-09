von Michael Kuhr

24. September 2018, 22:46 Uhr

Der TSV Plön lädt zu einem großen Laternenumzug am Freitag, 28. September, ein. Start ist um 18.45 Uhr mit dem Musikzug Plön in der Ulmenstraße/Ecke Breslauer Straße (Frischmarkt). Ein weiterer Zug startet um 19.15 Uhr am Parnaß mit dem Spielmannszug des TSV Malente. Der Abend endet mit einem kleinen Konzert im Schiffsthalstadion, teilte Martina Balk, Geschäftsführerin des TSV Plön, mit.