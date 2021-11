Fussball-Oberliga Süd : TSV Pansdorf verliert beim SV Todesfelde durch ein spätes Tor

Ostholsteiner bringen Spitzenmannschaft in Verlegenheit.

14. November 2021, 21:34 Uhr

Todesfelde | Der TSV Pansdorf verpasste den nächsten Überraschungserfolg in der Fußball-Oberliga Süd nur knapp. Beim Tabellenzweiten SV Todesfelde unterlagen die Pansdorfer durch einen späten Treffer mit 1:2(0:0) Toren, behaupteten aber trotzdem den vierten Tabellenplatz.

Todesfelde bestimmte von Beginn an die Begegnung, die erste Chance hatte allerdings der TSV Pansdorf durch einen Schuss von Joel Denker, der nur knapp am Tor vorbeistrich (4.). Die Gäste hatten sich darauf gut eingestellt, ließen nur wenige Abschlüsse zu und setzten immer wieder zu Kontern an. „Wir haben das sehr gut gemacht, leider fehlte die letzte Präzision im Angriffsdrittel“, sagte Gästetrainer Helge Thomsen.

Todesfelde wurde nach rund einer halben Stunde Spielzeit etwas zwingender und kam durch Morten Liebert zu einer guten Möglichkeit, Dennis Schramm im Pansdorfer Tor verhinderte mit einer Fußabwehr einen Gegentreffer (38.).

Direkt nach Wiederanpfiff ging Todesfelde in Führung. Die Pansdorfer waren mit den Gedanken noch in der Kabine, ließen Rafael Krause ungedeckt, der das 1:0 erzielte (46.). Todesfelde hatte durch Marco Pajonk (53.), Krause (55.) und Liebert (56.) weitere Möglichkeiten. In der 60. Minuten schwächten sich die Gastgeber durch eine Tätlichkeit. Tarec Blohm wurde von Etienne Grimm gefoult, schlug im Fallen mit dem Ellenbogen aus und traf Grimm am Kopf. Schiedsrichter Claudius Böhnke zeigte Blohm ohne Zögern die Rote Karte.

Pansdorf wurde in Überzahl stärker und glich in der 79. Minute durch den eingewchselten Innenverteidiger Moritz Manthe aus zwölf Metern zum 1:1 aus. Vor gut 200 Zuschauern hatte der SV Todesfelde das bessere Ende für sich. Liebert bewies seine Torjägerqualitäten und traf per Kopf zum 2:1 (89.).

„Da haben wir schlecht verteidigt. Wenn ich mir die bisherigen Spiele ansehe, haben wir in den letzten Monaten aber vieles richtig gemacht. Das Ergebnis ist in Ordnung, mit etwas Glück wäre auch hier heute etwas möglich gewesen“, sagte Thomsen, der trotz der Niederlage zufrieden war.