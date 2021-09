Fussball-Oberliga Süd : TSV Pansdorf tauscht kurzfristig das Heimrecht mit dem VfB Lübeck II

Pansdorfer sind am Sonntag um 14 Uhr Gastgeber für die U23 des VfB Lübeck II.

Pansdorf | Der TSV Pansdorf empfängt am Sonntag um 14 Uhr die zweite Mannschaft des VfB Lübeck zum Heimspiel in der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein. Ursprünglich sollte die Begegnung an der Lübecker Lohmühle ausgetragen werden, da diese nicht zur Verfügung steht, wurde das Heimrecht zwischen beiden Mannschaften kurzerhand getauscht. Nils Krampe fällt verletzt...

