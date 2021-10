Fussball-Oberliga Süd : TSV Pansdorf ist klarer Außenseiter

Heimspiel gegen den Aufstiegsaspiranten und Anwärter auf einen Platz beim Hallen-Masters, SV Todesfelde.

Pansdorf | Der TSV Pansdorf empfängt in der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein heute um 14 Uhr den Tabellenführer SV Todesfelde am Techauer Weg. Pansdorf geht als klarer Außenseiter in das Spiel. Der SV Todesfelde ist in dieser Saison noch ungeschlagen und hat neben sieben Siegen bisher nur einmal – im Gipfeltreffen gegen den SV Eichede – Unentschieden gespielt....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.