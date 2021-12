Fussball-Oberliga Süd : TSV Pansdorf hat gute Chancen auf die Aufstiegsrunde

Pansdorfer verkraften Verletzungspech und nehmen den Favoriten Todesfelde und Eichede Punkte ab.

Pansdorf | Der TSV Pansdorf steht zur Winterpause auf dem vierten Tabellenplatz in der Fußball-Oberliga Süd und hat in den letzten vier Hauptrundenspielen im neuen Jahr die Möglichkeit, diesen Platz, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt, zu verteidigen. Lesen Sie auch: „Das ist eine komfortable und reizvolle Situation. Unser Ziel ist nach wie vor de...

