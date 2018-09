TSV Neustadt verliert Spitzenspiel gegen den TSV Gremersdorf 0:6

von Harald Klipp

Der TSV Neustadt kassierte am Sonnabend in der Kreisliga Ostholstein eine empfindliche 0:6(0:4)-Niederlage gegen den TSV Gremersdorf. Im Spitzenspiel des Spieltages ging es für beide Teams darum, in der Gruppe mit der Sportvereinigung Pönitz und der Probsteier SG 2012 im Kampf um die Tabellenführung der Kreisliga mitzuhalten.

Nach der 0:4-Niederlage der Neustädter in Lütjenburg folgte jetzt die zweite hohe Niederlage. „Es ist im Moment der Wurm drin“, konstatierte der Neustädter Trainer Christian Kamm. Bei ungemütlichem Regen waren trotzdem viele Zuschauer gekommen und sahen eine ausgeglichene Anfangsphase. Die Gastgeber waren offensiver und kombinierten gefällig um den Strafraum herum. Die Gäste ließen aber im eigenen Strafraum wenig zu und setzten immer wieder Konter. In der 13. Minute traf Dustin Gabbey zum 0:1. In der Folgezeit war Neustadt bemüht, den schnellen Ausgleich zu erzielen. Es gelang jedoch nicht, Chancen auszuspielen. Im Gegenteil: Patrick Eichholz schoss aus kurzer Distanz das 2:0 (27.). Zwar ist Neustadt auch bekannt dafür, Rückstände aufzuholen und Gremersdorf musste erst vor zwei Wochen nach einer 2:0-Führung bei der Sportvereinigung Pönitz am Ende ein 3:3 hinnehmen, doch diesmal ließen die Gäste nichts anbrennen.

Nach einer Ecke erhöhte Dustin Gabbey auf 3:0 (32.). Das Spiel war damit entschieden, die Neustädter ließen die Köpfe hängen. Rune-Filip Jaekel markierte mit dem 4:0 den Pausenstand (38.). Nach dem Seitenwechsel schoss Artem Winter das 5:0 (59.). Dustin Gabbey markierte mit seinem dritten Tor den Endstand (85.).

„Die Niederlage war in der Höhe völlig verdient. Der Gegner war uns in allen Belangen überlegen. Wir werden uns in den nächsten Wochen erst einmal um das Wesentliche kümmern und kleine Brötchen backen. Ich hoffe, die nächsten Wochen werden wieder positiver“, lautete das Fazit des Neustädter Trainers Christian Kamm.