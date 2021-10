Fussball-Verbandsliga Süd-Ost : TSV Neustadt verliert bei Schlusslicht SV Hamberge

Trainer Mark klukas ist mit Leistung im Trainng zufrieden, mit den Ergebnissen in den Punktspielen jedoch nicht.

Hamberge | Der TSV Neustadt verlor in der Fußball-Verbandsliga Süd-Ost 0:1 beim Schlusslicht SV Hamberge. In einer ausgeglichenen Begegnung schoss Maximilian Burmester in der 40. Minute das entscheidende 1:0. Die Gastgeber feierten damit ihren ersten Sieg, während Neustadt inzwischen die fünfte Niederlage in der Saison kassiert hat. Wir müssen jetzt gucken, dass...

