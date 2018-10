TSV Neustadt stoppt den Abwärtstrend

von Harald Klipp

30. September 2018, 22:49 Uhr

Der TSV Neustadt gewann in der Fußball-Kreisliga Ostholstein mit 5:2 (1:0) Toren gegen den BC Germania Altenkrempe. Im Derby gegen den Nachbarort sah der Neustädter Trainer seine alte Mannschaft wieder, die er in der letzten Saison als Trainer Richtung Neustadt verlassen hatte.

Nach zwei hohen Niederlagen war der Start der Neustädter entsprechend verhalten. Gegen das Schlusslicht der Kreisliga setzten sich die Gastgeber dennoch in dessen Hälfte fest. Pascal Sievers erzielte nach zwölf Minuten das 1:0.

Nach dem Seitenwechsel agierte Neustadt mutiger, musste aber zunächst einen Dämpfer einstecken. Natnael Teshale glich zum 1:1 aus (51.). Die Freude bei den Gästen dauerte nicht lange, denn Bennet Storm erzielte postwendend das 2:1 (52.). Hannes Masurek schoss das 3:1 (69.). Mit einem Doppelschlag von Storm (80.) und Timo Groth (81.) schraubten die Neustädter den Zwischenstand auf 5:1 hoch. Kurz vor dem Abpfiff korrigierte Morris Wieske das Endergebnis für Altenkrempe auf 2:5 (89.).

„Nach den letzten beiden Niederlagen ging es für uns primär darum, wieder in die Spur zu finden. Gerade in der ersten Halbzeit war die Verunsicherung aus den letzten Wochen noch deutlich zu merken. In der zweiten Hälfte konnten wir dann phasenweise wieder unser Leistungspensum abrufen. Dadurch resultierte auch der in der Höhe deutliche und verdiente Sieg. Wir hätten auch höher gewinnen können“, lautete Kamms Fazit.