Fussball-Verbandsliga Süd-Ost : TSV Neustadt schlägt sich achtbar gegen Phönix Lübeck II

Spitzenreiter erweist sich als zu stark und setzt sich verdient durch.

Der TSV Neustadt hat in der Fußball-Verbandsliga Süd-Ost gegen Spitzenreiter 1. FC Phönix Lübeck II mit 0:2 (0:1) Toren verloren. In den Köpfen der Gastgeber spukte sicherlich noch die derbe 2:9-Klatsche bei den Lübeckern am ersten Spieltag in den Hinterköpfen. So lief das Hinspiel: Die Begegnung begann mit knapp acht Minuten Verspätung, da sich die Gä...

