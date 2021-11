Fussball-Verbandsliga Süd-Ost : TSV Neustadt gewinnt beim TSV Lensahn

Auswärtssieg verschafft Luft im Abstiegskampf.

07. November 2021, 21:45 Uhr

Lensahn | In einer intensiv geführten Partie gewann der TSV Neustadt im Kellerduell der Fußball-Verbandsliga Süd-Ost mit 3:1 (2:1) beim TSV Lensahn. Die Fußballer vom TSV Neustadt verabschieden sich damit vorläufig von einem Abstiegsplatz, sind aber auch nur zwei Punkte von Rang 10 entfernt. Lensahn hingegen trennt nur noch ein Punkt von der roten Zone der Tabelle.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und nahmen schnell das Heft in die Hand. Nach einer Ecke fälschte Mike Klukas aus dem Gewühl heraus den Ball ins eigene Tor zum 0:1 ab (7.). Zu dem Zeitpunkt hätten die Gastgeber ihre Führung noch ausbauen können, zogen sich aber zurück und ließen Neustadt ins Spiel kommen. Die Gäste nahmen die Einladung dankend an und wurden nach 15 Minuten stärker.

Die Verteidigung stand nun stabil und die Zweikämpfe wurden besser angenommen. Maksim Walter und Iber Ostdautaj scheiterten zunächst am gut aufgelegten Sverre Kripke. In der 28. Minute setzte Walter zu einem Sprint über die rechte Seite an und legte quer auf den mitgelaufenen Iber Ostdautaj. Sein Schuss ins linke Toreck zum 1:1-Ausgleich war unhaltbar für Kripke. Die Neustädter übernahmen zunehmend die Spielkontrolle. Lensahn wurde über Ecken und Freistöße noch vereinzelt gefährlich. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konterte Neustadt. Maksim Walter konnte sich mühelos durch die Innenverteidiger durchspielen und zum 2:1 abschließen (45.+2).

Nach dem Seitenwechsel gab der TSV Neustadt weiter den Ton an, während bei Lensahn nicht mehr viel zusammen lief. Kurz vor Schluss schoss Jonas Müller ein Eigentor zum 3:1-Endstand (89.). Auf Seiten des TSV Neustadt war die Freude groß.

„Das war ein wichtiger Sieg für uns. Wir haben die ersten zehn Minuten wieder einmal verschlafen. Doch danach haben wir die Zweikämpfe richtig geführt und wurden stärker. Das Schiedsrichtergespann hat für meinen Geschmack etwas kleinlich gepfiffen, so dass wir nicht alle Möglichkeiten ausspielen konnten. Der Sieg ist auf jeden Fall aufgrund der vielen Chancen verdient“, sagte der Neustädter Spielertrainer Tony Böhme.

Der Lensahner Trainer Christian Ippig sagte: „Das war die schlechteste Saisonleistung von uns. Wir waren mutlos, saft- und kraftlos. Die ersten 10 Minuten hatten wir gut begonnen, doch nach der Führung haben wir den Gegner stark gemacht. Das hatte ich auch nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Wir haben in den letzten Wochen gute Leistungen gezeigt und müssen nun diesen Rückschlag hinnehmen. Jetzt müssen wir uns in der Woche im Training sammeln, um gegen Gremersdorf an die Leistungen aus den Vorwochen anzuknüpfen.“