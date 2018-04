TSV Malente: Schwierige Suche nach einem neuen Vorsitzenden

von Bernd Schröder

21. April 2018, 18:41 Uhr

Steuert der TSV Malente auf eine Führungskrise zu? Am Freitag, 27. April, ab 19.30 Uhr soll bei der Jahresversammlung im Gemeinschaftsraum des Vereins im Ernst-Rüdiger-Sportzentrum ein Vorsitzender gewählt werden. Reinhard Schröder (Foto) will nicht mehr antreten. Das hatte er bei seiner Wiederwahl vor zwei Jahren erklärt und jüngst in den Vereinsnachrichten noch einmal bekräftigt. Doch die Suche nach einem Nachfolger an der Spitze des etwa 900 Mitglieder starken Vereins war bislang erfolglos. „Ich habe das ganze Jahr über viele Gespräche geführt, doch es ist nichts Konkretes dabei herausgekommen“, bedauert Schröder. Der 66-Jährige hält einen Führungswechsel für dringend geboten: „Ich habe das nun 17 Jahre gemacht, jetzt muss mal jemand anderes ran, der auch mal neue Ideen reinbringt“, fordert er. Ebenfalls zu besetzen sind das Amt des dritten Vorsitzenden, des Sportwarts und eines Vorstandsmitglieds für Soziales und Sicherheit. Außerdem stehen Berichte und Ehrungen auf der Tagesordnung.