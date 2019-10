Fussball : TSV Malente hadert mit dem Schiedsrichter

Kreisliga: Beim 3:3 in Lütjenburg warten die Gäste zweimal vergeblich auf einen Elfmeterpfiff.

Avatar_shz von shz.de

28. Oktober 2019, 15:02 Uhr

Lütjenburg | Der TSV Malente kehrte in der Fußball-Kreisliga mit einem 3:3 (1:2)-Unentschieden vom TSV Lütjenburg zurück. Dabei fühlten sich die Malenter von Schiedsrichter Karl-Heinz Fischer vom TSV Selent stark benachteiligt.

Die Malenter gingen in der zehnten Minute durch Tim Liepe in Führung. In der 17. Minute regten sich die Gäste zum ersten Mal auf, als Norbert Kroll ein Handspiel unterlaufen sein soll. Enis Gashi verwandelte den folgenden Elfmeter zum Ausgleich. Gashi sorgte auch für die 2:1-Halbzeitführung der Gastgeber (43.). Kurz nach der Pause erhöhte Lütjenburg durch Mohammed Jalali auf 3:1, wobei die Malenter zuvor eine klare Abseitsstellung des Schützen ausgemacht hatten. Nachdem den Gästen aus ihrer Sicht zwei klare Foulelfmeter verwehrt worden waren, verkürzte Julian Puls per Kopfball auf 2:3 (68.). Malente spielte in der Schlussphase nach der Gelb-Roten Karte gegen Michel Cordts in Überzahl. In der 90. Minute gelang erneut Liepe der Ausgleich zum 3:3. In der Nachspielzeit hätte Niels Matzanke fast den Siegtreffer markiert, als er knapp am Lütjenburger Torwart Philipp Anders scheiterte.

„Das war ein glücklicher Punkt für den TSV Lütjenburg, weil wir klar die bessere Mannschaft waren. Aber gegen zwölf Mann zu gewinnen ist fast unmöglich“, sagte der erboste Malenter Ligaobmann Björn Kurr.