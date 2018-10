TSV Malente ergibt sich ohne Gegenwehr

von Harald Klipp

Für den TSV Malente wird die Luft in der Verbandsliga Ost immer dünner. Bei der SG Bornhöved/Schmalensee gingen die Malenter mit 1:7(0:2) Toren unter und rangieren weiter am Tabellenende. „Wir sind am absoluten Tiefpunkt“, räumte TSV-Sprecher Björn Kurr ein.

Aufgrund der vielen Verletzungen und Erkrankungen hatten die Malenter um eine Spielverlegung gebeten, was von der Heimmannschaft jedoch abgelehnt wurde. So traten die Gäste mit einer Notelf an, die sich im ersten Durchgang noch teuer verkaufte. Doch während die Malenter ihre Chancen durch Thore Meyer und Klaas Möller nicht nutzten, war die SG Bornhöved/Schmalensee im Abschluss cleverer und ging durch zwei Treffer von Andre Bolz kurz vor dem Pausenpfiff mit 2:0 in Führung. Als Fabian Makus in der 52. Minute das 3:0 erzielte, war die Malenter Gegenwehr gebrochen. Die Heimmannschaft hatte nun leichtes Spieles und schraubte das Ergebnis nach Toren von Bolz, Makus und Kai Dose bis zur 77. Minute auf 6:0, bevor Thore Meyer in der 83. Minute wenigstens der Ehrentreffer gelang. Den Schlusspunkt setzen jedoch wieder die Gastgeber mit dem 7:1 durch das dritte Tor von Makus.

„Nach dem 3:0 gab es bei uns Auflösungserscheinungen. Der Fußball-Gott meint es im Augenblick nicht gut mit uns. Jetzt müssen wir die richtigen Hebel finden, um wieder in die Spur zu kommen“, sagte Kurr.