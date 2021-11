Fussball-Kreisliga Ost : TSV Malente besiegt den Spitzenreiter Fortuna Bösdorf

Torjäger Thore Meyer schießt die Malenter mit seinen beiden Treffern zum Sieg.

01. November 2021, 19:36 Uhr

In der Fußball-Kreisliga hat der TSV Malente mit 2:1(2:1) Toren gegen Spitzenreiter Fortuna Bösdorf gewonnen. In ihren Bewertungen waren sich die Trainer, Stefan Schümann und Ismet Nac, einig: Es sei ein Spiel auf Augenhöhe gewesen, in dem Nuancen entscheidend gewesen seien, sagten beide übereinstimmend.

Die Malenter hatten aufgrund vieler Verletzungen und Krankheiten erneut arge Aufstellungsprobleme. So liefen auch Spieler aus den unteren Teams auf. So taten sich die Gastgeber schwer in die Partie zu finden. Fortuna Bösdorf hatte mehr Ballbesitz, war aber im letzten Drittel nicht zwingend genug. Die Malenter bauten auf ein schnelles Umschaltspiel, agierten dabei aber zu ungenau und kamen nur selten zum Abschluss. In der 25. Minute ging Fortuna Bösdorf in Führung. Dabei profitierte Torschütze Mohamad Khallouf von einem eklatanten Fehlpass eines Malenters im eigenen Strafraum. Während die Gastgeber in der Vorwärtsbewegung waren, kam der Bösdorfer nahezu unbedrängt zum Abschluss und ließ dem Malenter Keeper Jesko Saggau keine Abwehrchance.

Danach wurden die Gastgeber mutiger und offensiver. Innerhalb von nur fünf Minuten drehten die Malenter die Partie. Beide Treffer in der 39. und 44. Minute erzielte Thore Meyer, wobei die Bösdorfer Defensive nicht energisch genug eingriff.

Im zweiten Durchgang liefen die Bösdorfer vergeblich dem Rückstand hinterher, ohne sich zwingende Chancen zu erarbeiten. Malente agierte nun routiniert und hätte nach Großchancen von Colin Gätje und Gorg Kames für klare Verhältnisse sorgen können. So blieb es bei dem knappen Vorsprung, der nicht mehr in Gefahr geriet.

„Wir haben alles versucht und kämpferisch alles gegeben, aber gegen eine so routinierte Mannschaft wie Malente ist es bei einem Rückstand doppelt schwer“, sagte Ismet Nac. Sein Gegenüber Stefan Schümann sah vor allem die erste halbe Stunde kritisch. „Wir haben uns zu Beginn sehr schwer getan und hatten nicht eine Torchance. Diese drei Punkte haben wir uns hart erarbeitet.“