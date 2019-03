Gemeinde Malente : TSV Benz-Nüchel zufrieden

Jahresversammlung: Neuer 2. Vorsitzender und vorwiegend gute Nachrichten.

von shz.de

25. März 2019, 12:31 Uhr

Kurz und bündig war Freitag die jährliche Mitgliederversammlung des TSV Benz-Nüchel im Dörfergemeinschaftshaus „Alte Schule“. Errol Deubel wurde zum neuen 2. Vorsitzenden gewählt, Norbert Kunkel stellte sich für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Uwe Krage wurde als Schriftführer und Christian Scharf als Jugendwart bestätigt.

Vor 20 Teilnehmern berichtete der 1. Vorsitzende Ede Mantik über das vergangene Jahr. Die Öffnungszeit des Kindergartens im Dörfergemeinschaftshaus sei am 1. August auf 15 Uhr verlängert und von den Eltern gut angenommen worden. Die langjährige Mitarbeiterin Sabine Langfeldt-Möller sei in den Ruhestand gegangen, mit Steffi Gransee und Anja Machan seien zwei neue, engagierte Mitarbeiterinnen gefunden worden.

Nicht nur die Personalaufstockung sei notwendig gewesen, auch der Umbau der Küche, denn inzwischen 21 Kinder erhielten auch ein Mittagessen. Fritz und Heike Kamkalow, Ralf Lammert und Uwe Krage hätten maßgeblich beim Umbau der Küche geholfen.

Mantik hob im Spartenbericht die Leistung von Jugendwart Christian Scharf hervor, der seine Aufgabe sehr engagiert ausführe und den Jugendlichen eine breite Palette an Möglichkeiten biete. Für das Zeltlager Adlerhorst am Behler See lägen bereits viele Anmeldungen vor.Zumba und Yoga erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit.

Die Tischtennissparte sei im Aufwind, acht Spieler sicherten den Spielbetrieb. Die Tai-Chi-Sparte leide unter dem Wegzug des Trainers, und auch beim Fußball laufe es nicht rund. Der Versuch von Fußballobmann Ulli Wäscher sowie von Jörg Wulf und Horst-Georg Schacht-Hoffmann, eine neue Herrenmannschaft aufzubauen, sei erfolglos geblieben, zu wenig Spieler hätten Interesse bekundet. Doch die Fußballer gäben nicht auf und führten neue Gespräche, bisher stünden sieben Spieler bereit.

Der Sportplatz werde trotz der geringen Nutzung regelmäßig gepflegt. Der TSV Malente habe den Platz für Training und drei Spiele genutzt. Die B-Jugend der SG Fissau-Eutin 08 trainiere ebenfalls in Benz. Finaziell hat der Verein keine Sorgen, im vergangenen Jahr gab es ein Plus von fast 2000 Euro.