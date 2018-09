Trotz Konsens in zwei Punkten uneins

Schönwalder Gemeindevertretung vertagt zwei Entscheidungen / Landschaftsschutzgebiet Bungsberg und Radweg befürwortet

von Alexander Steenbeck

25. September 2018, 17:20 Uhr

Marc DobkowitzZu den 16 Punkten der Tagesordnung herrschte auf der Sitzung der Schönwalder Gemeindevertretung weitgehend Konsens – so auch beim Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Bungsberg mit Vorland“. Hierzu hatte bei dem einen oder anderen Gemeindevertreter auch die Informationsveranstaltung des Bauernverbandes in Lensahn beigetragen. Zudem hatte sich die Gemeinde mit einem Kieler Fachanwalt für Verwaltungsrecht beraten. Die Meinung zu dessen weiterer Konsultation ging zwischen den Fraktionen indes auseinander. Während weite Teile der CDU für eine Formulierung der Stellungnahme zum LSG durch den Anwalt waren, wollte die SPD die Kosten hierfür sparen. „Wichtig ist ein gutes Entwicklungskonzept für die Gemeinde“, sah Peter Seehusen (SPD) die Sachfragen als ausschlaggebend. „Wir werden durch das LSG beschnitten. Es ist wichtig etwas zu erreichen“, warb der Finanzausschussvorsitzende Markus Lühr für rechtliche Unterstützung bei der Formulierung der Stellungnahme. Angela Hüttmann (SPD) vertraute den Fähigkeiten des Planers Andreas Nagel. Das Planungsbüro Ostholstein kenne die Gemeinde gut genug, um die möglichen Projekte zu formulieren. Es gebe schließlich die Zusage des Landrates, alle begründeten Interessen der Gemeinden zur deren Entwicklung beim Zuschnitt der LSG zu berücksichtigen, wenn sie denn hinreichend beschrieben werden. Der Beschluss zur Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes als Grundlage der Stellungnahme wurde einstimmig gefasst. Bei der Beauftragung des Anwaltes setzte sich die CDU bei zwei Enthaltungen mit acht Stimmen gegen sechs Nein-Stimmen der SPD durch.

Am Infrastrukturprojekt „Radweg Schönwalde-Lensahn“ hielt die Gemeindevertretung wie zuvor schon der Finanzausschuss fest. Noch am Abend unterschrieb Bürgermeister Winfried Saak (CDU) den Vertrag mit der Gemeinde Lensahn. „Wir werden als ländlicher Zentralort davon profitieren“, war sich Saak sicher. Die Verdoppelung der Kosten werde durch „sehr gute Konditionen“ zur Vorfinanzierung durch die Gemeinde Lensahn wieder ausgeglichen, berichtete Lühr. Für Schönwaldes Anteil von 700 000 Euro war zuletzt von einem Abtrag über 15,5 Jahre gesprochen worden. Man habe sich nun auch auf zwei gleiche Teile an Stelle der Abrechnung nach Länge geeinigt, berichtete Lühr weiter. Die SPD-Landtagsabgeordneten Sandra Redmann und Kai Vogel hatten am Tag der Sitzung angekündigt, sich für weitere Fördermittel des Landes über die zugesagte Quote von 50 Prozent einzusetzen (der OHA berichtete).

Die Beschlussfassung zur Abschaffung der Fremdenverkehrsabgabe war von der Tagesordnung genommen worden. Bereits der Finanzausschuss hatte den Vorgang zurückgewiesen, weil für den 17. September angesetzte Gespräche mit der Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz abgewartet und abschließend bewertet werden sollten. Die Änderung der Entschädigungssatzung mit Erhöhung der Zuwendungen für Gemeindevertreter von acht Euro pro Monat hatte den Finanzausschuss schon passiert, wurde aber gleichfalls von der Tagesordnung genommen. Kurzfristig hatte die Verwaltung mitgeteilt, dass die Übereignung der Tablet-PCs zur digitalen Gremienarbeit vom Amt Ostholstein-Mitte an die Gemeindevertreter nur durch Einschaltung der Gemeinden und Änderung der Entschädigungssatzungen möglich sei.