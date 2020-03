Eutin : Trotz Corona-Krise: Arbeit im Küchengarten geht weiter

Ehrenamtler haben mit den Vorbereitungen zum Start der neuen Garten-Saison begonnen.

20. März 2020, 11:01 Uhr

Eutin | Die Natur zeigt sich unbeeindruckt von der aktuellen Situation. Der Frühling hält Einzug in Zeiten der Corona-Krise. Da im Küchengarten aber der empfohlene Mindestabstand von eineinhalb Metern zwischen den Menschen eingehalten werden kann, haben die Vorbereitungen zum Start der neuen Saison begonnen. Die Aktiven im Küchengarten nutzen die milden Temperaturen, um die einzelnen Gartenparzellen herzurichten und für Neupflanzungen vorzubereiten. Besonders das Spargelbeet braucht in diesen Tagen besondere Aufmerksamkeit und Pflege, damit das „Königsgemüse“ in diesem Jahr wieder eine reiche Ernte einbringt. Während der Bleichspargel bereits in den vergangenen Tagen angehäufelt wurde, wird nun die im vergangenen Jahr eingesäte Gründüngung zwischen den Spargelreihen untergegraben, um den Spargel mit zusätzlichen Nährstoffen zu versorgen. Immer mit helfender Hand dabei ist die Projektleiterin der Stiftung Schloss Eutin, Stephanie Bolz. „Spargel wurde bereits zu Zeiten von Peter Friedrich Ludwig (1755-1829) im Küchengarten angebaut“, so Bolz. Er galt bereits damals als Delikatesse. Heute sei es ausschließlich dem Engagement der Ehrenamtlichen im Küchengarten zu verdanken, dass hier wieder Spargel geerntet werden kann, so Bolz.