Lensahn : Trickdiebstahl: Mehrere Opfer innerhalb einer Woche

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann oder ebenfalls Opfer einer solchen Tat geworden ist, solle sich an die Polizeistation in Lensahn wenden – unter der Telefonnummer 04363/7939830 oder per E-Mail an lensahn.pst@polizei.landsh.de. „Zudem können sich besorgte Bürger bei bestehender Unsicherheit im Umgang mit derartigen Situationen immer an die Polizei wenden“, so von hahn. Dort erhalten sie entsprechende Verhaltenshinweise. Weitere Tipps um sich vor Trickbetrügern zu schützen, erhalten Interessierte hier.