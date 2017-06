Treue Besucher in Pertolzhofen

vergrößern 1 von 2 Foto: Krauskopf (2) 1 von 2

„Das muss schon eine besondere Freundschaft sein, wenn man dafür die Strapazen einer Reise von fast 800 Kilometern auf sich nimmt.“ Diese Feststellung traf Martin Prey, Bürgermeister der Gemeinde Niedermurach, am Wochenende mit Blick auf Besuch aus dem hohen Norden: Eine Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr Zarnekau und Süsels Gemeindewehrführer Kai Nagel – insgesamt 23 Personen – waren zur Feier des 50-jährigen Bestehens der Edelweißkapelle Pertolzhofen in die Oberpfalz gefahren.

Die Musiker aus dem Murachtal hatten erstmals 1983 ein Gastspiel bei einem Gemeindefeuerwehrfest in Zarnekau, eingefädelt durch die beiden Berufskraftfahrer Dieter Denker-Gosch (Zarnekau) und Erwin Rötzer (Pertolzhofen), die sich zufällig in Italien kennengelernt hatten. Seither hat es regelmäßige gegenseitige Besuche gegeben und haben sich viele private Freundschaften entwickelt.

Als die Zarnekauer vor zwei Jahren das 25-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr feierten, waren an die 50 Oberpfälzer – die Musiker der Blaskapelle Edelweiß und die Rockband „Live Beat“ darunter – angereist. Eine dabei geäußerte Idee war vergangenes Jahr prompt umgesetzt worden: Die Jugendfeuerwehr Zarnekau reiste zu einem gemeinsamen Zeltlager mit der Jugendwehr Pertolzhofen in den Landkreis Schwandorf. Ein Gegenbesuch zu einem Zeltlager in Ostholstein folgt dieses Jahr Ende Juli.

Das Fest zum Jubiläum der Blaskapelle am Wochenende ließ Raum für zahlreiche private Unternehmungen von Gästen und Gastgebern, die Unterbringung erfolgt immer privat. Ein offizielles Ereignis, bei dem die Feuerwehrleute aus Schleswig-Holstein ihre Uniform anzogen, war Sonntag ein Umzug durch Pertolzhofen, an dem insgesamt 23 Vereine und Musikkapellen teilnahmen – für die Verhältnisse in Pertolzhofen ein kleiner Umzug, aber angesichts von Temperaturen um die 30 Grad auch angenehm kurz. Die nächste Begegnung zwischen Menschen aus dem 350-Einwohner-Dorf in Bayern und den 550 Einwohner zählenden Zarnekau wird das gemeinsame Zeltlager der Jugendwehren sein, darüber hinaus haben die Norddeutschen aber schon wieder einen Termin nächstes Jahr notiert: Im Juni 2018 wird die Feuerwehr in Pertolzhofen ein neues Fahrzeug bekommen und mit einer Feier zum 145-jährigen Bestehen verknüpfen.

von Achim Krauskopf

erstellt am 20.Jun.2017 | 12:24 Uhr