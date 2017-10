Treffen mit Luther

vergrößern 1 von 3 1 von 3





von Achim Krauskopf

erstellt am 30.Okt.2017 | 11:58 Uhr

Wo lässt sich das Wirken Martin Luthers im eigenen Leben wiederfinden? Darf ich Fehler machen und werde trotzdem geliebt? Was bedeuten Mut, Vertrauen, Hilfe, Vergebung, Gerechtigkeit? Die 240 Mädchen und Jungen der Rodomstorschule hatten am Tag vor dem gestrigen Reformationstag in mehreren Aktionen Gelegenheit, das Leben Luthers spielerisch nach zu empfinden.

Die Lehrkräfte der Rodomstorschule unter Leitung von Rektorin Sabine Vietzke und Pastorin Janina Lubeck von der evangelischen Kirchengemeinde bereiteten dafür verschiedene Stationen vor. Die 3. und 4. Klassen lernten in der Nikolaikirche die passend verkleideten Protagonisten der Reformation kennen: Katharina von Bora (Pastorin Lubeck), Luther (Lehrer Volker Paulsen) und seine Kollegen Roswitha Leisze (Klosterfrau Marie), Stefanie Treplin (Haushilfe Hanne), Thomas Litwin (Ketzer Karlstadt) und Renko Oloff (Theologe Melanchthon). Danach ging es in Gruppen im Gemeindehaus um die Themen Bibelübersetzung, Ablasshandel, ein Gewittererlebnis und den Thesenanschlag.

Die 1. und 2. Klassen studierten in der Rodomstorschule Lieder über Luther ein, lauschten beim Erzähltheater „Kamishibai“ Geschichten aus dem Leben des Reformators und bekamen Gelegenheit, in einem Kunstprojekt Fotokopien von Luthers Gesicht kreativ zu bemalen und zu gestalten.

„Es gehört in diesem Jahr zum Lehrplan, dass wir Martin Luther im Unterricht bearbeiten“, erläuterte Schulleiterin Sabine Vietzke den Hintergrund der Aktion zum Luther-Jubiläum. „Das bot sich als Projekttag an. Die Erfahrung zeigt, dass Projekttage Kindern immer besonders in der Erinnerung bleiben.“