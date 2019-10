Ahrensbök : Treffen der Ex-Bürgermeister

20 ehemalige hauptamtliche Verwaltungschefs besuchten in der Gemeinde Ahrensbök Bürgerhaus, Curauer Moor und Co.

31. Oktober 2019, 01:44 Uhr

Ahrensbök | „Die viertgrößte schleswig-holsteinische Flächengemeinde Ahrensbök hat ja allerhand zu bieten“, sagte der ehemalige hauptamtliche Bürgermeister Bruno Egge aus Halstenbek bei der Verabschiedung nach dem Tagesbesuch von 20 Ex-Kollegen aus dem gesamten Land. Wolfgang Frankenstein war als damaliger Verwaltungschef der Gemeinde diesmal Gastgeber der Runde, die sich 2001 gründete und das Ziel hat, einmal im Jahr einem Ort im Lande einen Besuch abzustatten. Ahrensbök hatte mit dem Ausbildungszentrum Bauindustrie, dem Bürgerhaus Ernst und Elly Prüß und dem Curauer Moor eine Menge zu bieten.

Die Existenz des Ausbildungszentrums Bauindustrie in Barghorst war vielen nicht bekannt. Geschäftsführer Andreas Ketzner: „Über jetzt schon 51 Jahre werden hier für 150 Firmen junge Leute für die nachgefragten Berufe Maurer, Beton- und Stahlbetonbauer, Kanalarbeiter, Straßenbau und neuerdings als Holz- und Baumschützer ausgebildet.“ Derzeit würden 455 Azubis angeleitet, für 44 gebe es sogar Internatszimmer. „Wir platzen auf immerhin 37.000 Quadratmetern bald aus den Nähten. Gern nehmen die Jugendlichen auch die zahlreichen Freizeitangebote bei uns wahr.“

Im Bürgerhaus referierte der stellvertretende Bürgermeister Klaus-Dieter Gruber über die Ausgabenfülle und Finanzlage der Gemeinde Ahrensbök. Aus dem ehemaligen Bauern- und Reitstall der segensreichen Stiftungsgeber Eheleute Prüß wurde 1995 das nicht mehr wegzudenkende Haus, das die Bibliothek unter Leitung von Ute Denckert-Fengler enthält. Nebenan zeigten Jan Krause sowie die Eheleute Gaby und Wolfgang Brede auf hundert Quadratmetern die Schätze des eindrucksvollen Heimatmuseums. Wolfgang Frankenstein hob zusammen mit Gruber die Verdienste seines Amtsvorgängers Siegmut Gülke hervor, der sich mit großem Engagement für die Verwirklichung der Bürgereinrichtung eingesetzt hatte.

Das für die Natur bedeutungsvolle 350 Hektar große Curauer Moor zwischen den Ortslagen Böbs, Curau, Sarkwitz und Malkendorf mit seinem besonderen Reichtum an Quellen schilderte die Stockelsdorfer Bürgermeisterin Julia Samtleben als Vorsitzende der Stiftung Curauer Moor. Sie freute sich über die Anwesenheit ihrer Vorgängerin Brigitte Rahlf-Behrmann und das Engagement des Diplom-Ingenieurs Wolf-Dieter Klitzing. Der Stiftungsgeschäftsführer erläutere anschaulich im Gelände den einzigartigen 400 Meter langen Quellrücken und die bedeutsamen Lebensräume für die Natur. „Alte Karten aus 1880 belegen, dass die Bevölkerung das Übergangsmoor zur Gewinnung von Brennstoff nutzte. Die Regulierung der Schwartau ab 1934 ermöglichte die Umwandlung in Grünland.“ Heute setze sich die Stiftung mit den Flächen aus den drei Gemeinden Stockelsdorf, Scharbeutz und Ahrensbök für die Wiederbelebung des Moores ein. Klitzing: „Wir sind froh, dass mit den Eigentümern der Flächen ein so gutes Miteinander möglich ist. Der Erhalt und die Entwicklung als Lebensraum vieler Pflanzen- und Tierarten sind auch Schutz des Klimas. Es ist erwiesen, dass wiedervernässte und sich entwickelnde Moore erhebliche Mengen an schädlichen Gasen binden.“

So gab es nach diesem Reisetag für viele Ex-Bürgermeister von Leck bis zum Hamburger Rand im Lokal „Easy“ des ehemaligen Seniorentischtennisweltmeisters Yan Sheng Wang noch viel Gesprächsstoff. Ein Veranstalter für 2020 wurde in Frank Pries gefunden, der nach seiner hauptamtlichen Bürgermeisterzeit in Bargteheide wieder in seine alte Heimatgemeinde Scharbeutz zurückgekehrt ist und dort ein Tagesprogramm erarbeiten wird.