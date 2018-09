Treff für Alleinerziehende im Eutiner Familienzentrum

von Constanze Emde

19. September 2018, 12:32 Uhr

Wie gehe ich mit meiner Wut oder Trauer um? Reicht das Geld? Und wie finde ich einen Job, der für mich und mein Kind passt? Diese und weitere Fragen beschäftigen viele Alleinerziehende in Eutin. Um in lockerer Atmosphäre einen Raum für Sorgen, Nöte und auch Freude zu schaffen, in dem nicht nur die Erwachsenen, sondern auch ihre Kinder Spaß haben, wurde der Treff für Alleinerziehende im April 2016 gegründet.

„Alleinerziehende haben schon genug Stress, wir wollen eine Anlaufstelle sein, in gemütlicher Runde über Probleme und Sorgen reden und helfen“, sagt Sabine Kendzia, die den Alleinerziehenden-Treff für Mütter und Väter in Eutin leitet. Seitdem das Familienzentrum in die ehemalige Albert-Mahlstedt-Schule (Albert-Mahlstedt-Straße 28) gezogen ist, ist auch der Treff deutlich zentraler. „Wir hoffen so, noch mehr zu erreichen“, sagt Stefanie Dreller vom Familienzentrum des Kinderschutzbundes. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat können Mütter und Väter mit ihren Kindern zum kostenlosen Treff von 15 bis 16.30 Uhr kommen. Während sich die Erwachsenen austauschen oder einen Referenten hören, werden die Kinder nebenan betreut und spielen.

Das Angebot ist eine Kooperation von Familienbildungsstätte, Familienzentrums des Kinderschutzbundes, Verband alleinerziehender Mütter und Väter Schleswig-Holstein, Gleichstellungsberatungsstelle sowie Frau und Beruf.

Weitere Infos unter Telefon 04521/83090-88 und im Internet unter www.vamv-sh.de.