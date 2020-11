Süsel : Trauergäste spendeten für Jugendarbeit der Süseler Kirche

Statt Blumen: 1500 Euro Spendengeld hilft nun der kirchlichen Jugendarbeit.

von Achim Krauskopf

10. November 2020, 15:37 Uhr

Süsel | Finanzielle Hilfe beim Ausbau des kirchlichen Jugendhauses in der Bäderstraße 77: Marie Blaack und Ole Wolgast nahmen von Krischan Höch, Präsident des Rotary-Clubs Neustadt, einen Scheck über 1500 Euro entgegen. Das Geld stammt aus Spenden, die bei einer Trauerfeier für den Neustädter Wenzel Schneider in der Süseler Kirche zusammen gekommen waren. Die Familie hatte darum gebeten, statt Blumen für einen guten Zweck zu spenden. Ein Teil des Erlöses ging so im Beisein der Witwe Helke Schneider an die kirchliche Jugendarbeit. Die 1500 Euro sollen für die weitere Gestaltung der Außenanlagen, Beleuchtung und den Kauf eines Whiteboards verwendet werden.