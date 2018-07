Oldenburg in Holstein : Traktor kracht in Wohnhaus: Bewohner bleiben unverletzt

Das Wohnhaus wird massiv beschädigt, die Feuerwehr muss die Wand abstützen.

von Arne Jappe

28. Juli 2018, 13:02 Uhr

Oldenburg | Im Oldenburger Ortsteil Johannisdorf kam es am Samstagmorgen gegen 6 Uhr zu einem nicht alltäglichen Einsatz für die Feuerwehr. Aus noch ungeklärter Ursache krachte ein Traktor mit einem Grubbergespann in eine Hauswand. Der Fahrer und auch die Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Ein Statiker muss nun prüfen wie standfest das Haus noch ist.

Es ist ein skurriles Bild, was man im Ehlerstorfer Weg 15 am Samstagmorgen kurz nach 6 Uhr zu sehen bekommt. Ein Traktor kommt in einer Hauswand zum Stehen, Scheiben sind geborsten, Mauerwerk ist aus der Wand geplatzt und auch der Gartenzaun ist niedergewalzt durch die Wucht des Aufpralls. „Durch den massiven Einschlag des landwirtschaftlichen Geräts ist die Hauswand stark beschädigt worden.“, erklärt Einsatzleiter Björn Mougin von der Feuerwehr. Sofort werden weitere Einsatzkräfte aus Heiligenhafen alarmiert, damit mit Drehsteifen das Haus gesichert werden kann. Fast zeitgleich werden Kanthölzer von einem Baustoffhandel aus Oldenburg an die Einsatzstelle gebracht.

Am Rande der Einsatzstelle stehen Nachbarn und die Familie Hartz. Fassungslos stehen sie vor der Stelle, wo mal ein Zaun stand. Kurz dahinter steht der riesige 400 PS Traktor in der Hauswand. Marco Hartz lebt selbst mit ihm Haus seiner Eltern. „Der Traktor war die ganze Nacht das Feld am Bearbeiten. Man konnte durch den Lärm und die Wärme nicht so recht schlafen“, erklärt Mirco Hartz. Was dann geschah schildert Hartz so, dass es auf einmal einen Riesen-Knall gegeben hat und es dann total ruhig war. Er wohnt im Dachgeschoss und lief sofort nach draußen. Da sah er dann den Traktor in der Hauswand. Auch seine Eltern wurden durch den Aufprall geweckt.

Das Fenster vom Wohnzimmer war total beschädigt, teilweise das Glas heraus gesprungen. Überall lagen Ziegel vom Mauerwerk auf dem Rasen und in den Beeten verteilt: Ein chaotisches Bild. Wieso der Fahrer des Traktors in die Hauswand krachte, das klärt nun die Polizei. Der Fahrer wurde kurz durch den Rettungsdienst auf mögliche Verletzungen untersucht, konnte dann aber wieder entlassen werden. Alle Bewohner des Hauses blieben unverletzt. „Meine Eltern schlafen zum Glück auf der anderen Seite des Hauses“, sagt Marco Hartz.

Die Feuerwehr verständigte den Bauamtsleiter der Stadt Oldenburg in Holstein Stefan Gabriel, der zur Einsatzstelle eilte. Dieser veranlasste dann, dass die Feuerwehr mit Kanthölzern das Gebäude und die Fenster so abstützt. Im späteren Verlauf sicherte zusätzlich eine Fachfirma das Haus und der Traktor konnte heraus gezogen werden. Das große Loch in der Wand wurde provisorisch mit einer Bauplane verschlossen.

Wie hoch die Schadenssumme sein wird, dazu konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Anwohner kümmerten sich um die Nachbarn und brachten auch Verpflegung für die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Am Einsatz waren ca. 50 Kräfte der Feuerwehren beteiligt.

