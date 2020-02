Eutin : Trainkids laden ein, ihre liebevoll eingerichteten Modell-Welten zu bestaunen

Heute und morgen laden die Jugendlichen zum Besuch ihrer großen Anlage mit zahlreichen selbstgebauten Fantasielandschaften.

Constanze Emde

21. Februar 2020, 16:12 Uhr

Eutin | Die Bahnsteige in Schwarzburg sind frisch saniert. Mit einer Pinzette und viel Fingerspitzengefühl bringt Harry die Gleisbezeichnungen an. „Den Bahnhof hat Harry ganz allein restauriert“, sagt Robert Klein und der 15-Jährige schmunzelt kurz, lässt sich von seiner Arbeit aber nicht lange abbringen. Etwas weiter probieren Tim und Louis die Fahrstrecken der verschiedenen Zugtypen aus. Der 17-jährige Lukas lötet ein Werbeschild für den Jahrmarkt. Die Vorbereitungen laufen also auf Hochtouren für das Schau-Wochenende: Von 12 bis 17 Uhr laden die Trainkids heute und morgen Besucher ein, ihre selbstgebauten Landschaften, Szenen und fahrenden Modelle zu begutachten.

Ideengeber und Gründer der Trainkids ist Robert Klein, von den Kids nur cool „Shorty“ genannt. Als Lehrer am einstigen Internat im Schloss Plön und Modellbahnenliebhaber hatte er dort in den 80er Jahren die Modellbahngilde gegründet.

Von Plön ging es nach Eutin

Dass es nach der Auflösung des Internats die Trainkids ein neues Zuhause in Eutin gefunden haben, verdanke Klein dem Inhaber des Fahrenkrug-Modellbahnengeschäftes. „Wir waren dort immer einkaufen, als es ihn noch gab. Es war das einzige Fachgeschäft weit und breit. Und als wir kurz vor der Auflösung standen, bot er uns die Räume über ,Da Toni’ mietfrei an“, erzählt der vor kurzem pensionierte Lehrer. Immer noch sei er ihm sehr dankbar dafür. „Hier haben wir Platz und können uns richtig entwickeln.“ Auf 55 Quadratmetern Modelllandschaftsfläche gibt es allerhand zu bestauen. Damit auch die kleinsten Besucher etwas sehen – und auch die jüngsten Mitglieder der Trainkids an alles rankommen – stehen Trittbänke vor den Tischen. „Wer elf Jahre alt ist und Spaß am Modellbau hat, ist herzlich willkommen“, sagt Robert Klein.

Vom Hobby zum Studium

Tim, Louis und Harry haben durch die Besuchertage im Februar von den Trainkids erfahren und sind nun schon unterschiedlich lang dabei. Das Basteln und Tüfteln bis ins Detail bringe allen Spaß. Je länger jemand dabei ist, desto größer das Wissen und Können. „Unser wichtigstes Material ist Gips, wir machen aber auch, wer kann, viel im elektronischen Bereich“, sagt Robert Klein. Von einigen ehemaligen Trainkids wisse er, dass sie vom Brückenmodellbau zum Studium des Bauingenieurs oder von der Begeisterung für Elektrik auch in den Bereich der Elektrotechnik gewechselt sind nach Schulabschluss. Lukas hat das auch vor. Noch geht er zur Schule und kann regelmäßig zu den Trainkidstagen immer montags und donnerstags am Nachmittag kommen. Er ist seit sieben Jahren dabei und hat, wie viele der jüngsten Kids heute, das erste Mal mit leuchtenden Augen beim Besuch mit seiner Familie über die große Anlage geschaut. Bei Harry hat es mit der Modellbahnleidenschaft zu Hause mit der ersten eigenen Bahn angefangen, so wie bei Robert Klein vor Jahrzehnten auch. „Auf der großen Anlage hier ist einfach viel mehr möglich als auf meinen zwei Quadratmetern zu Hause“, sagt er.

Ob verschneite Berge, Straßen- oder Stadtszenen mit Jahrmarkt zur Nacht- oder Tageszeit mit fahrenden Züge, Schiffen oder dem Sessellift – zu schauen und zu bauen gibt es auf der großen Anlage mit mehr als 400 Metern Gleis viel.