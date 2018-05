Trainingsrückstand macht sich bemerkbar

von Harald Klipp

03. Mai 2018, 10:33 Uhr

Die SG Scharbeutz/Süsel brachte in der A-Klasse Mitte-Ost ein 2:2 (0:1)-Unentschieden von der Reserve des TSV Neustadt mit. Die Scharbeutzer fanden nicht ins Spiel und zeigten eine schwache erste Halbzeit.

Felix Delfs erzielte die verdiente 1:0-Pausenführung für die Gastgeber (31.). Nach dem Seitenwechsel wirkte Scharbeutz stabiler und kam besser in die Partie. Thorsten Aink glich zum 1:1 aus (50.). In der Folgezeit war Scharbeutz einen Tick besser, kassierte aber das 1:2 durch Michel Mende (66.). Nach dem erneuten Rückstand sah es nicht so aus, als würde Scharbeutz noch den Ausgleich erzielen. Doch in der Nachspielzeit landete ein Freistoß von Manuel Raton-Besch, der noch abgefälscht wurde, zum 2:2 im Neustädter Tor (90.+1).

„Bei der Aufstellung habe ich mich wohl verzockt. Ich wollte offensiv spielen und gewinnen. Dabei habe ich auch Spieler mit Trainingsrückstand eingesetzt. Ich habe versucht, den Fahler es nach der Pause zu korrigieren, aber wir haben nur nach dem Ausgleich eine gute Phase gehabt. So gesehen ist das Unentschieden sehr glücklich und schmeichelhaft für uns“, sagte der Scharbeutzer Trainer Dennis Rosenlöcher.