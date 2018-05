Trainer vermisst den Teamgeist

Fußball-Kreisklasse A: Bujendorfer punkten gegen den TSV Malente II und verlieren beim TSV Lensahn mit 1:3 (0:2) Toren

von Harald Klipp

02. Mai 2018, 09:59 Uhr

Für die Bujendorfer Spielvereinigung hätte das Wochenende in der A-Klasse Ost besser laufen können. Am Freitagabend spielten die Bujendorfer gegen die Reserve des TSV Malente 1:1 (1:1)-Unentschieden. Am Sonntag kassierten die Bujendorfer eine 1:3 (0:2)-Niederlage beim TSV Lensahn.

In einem Spiel mit vielen Nicklichkeiten und Zweikämpfen erzielten die Malenter nach sieben Minuten das 0:1 durch Julian Puls. In der Folgezeit wirkte Malente II offensiver und war aufmerksamer in den Zweikämpfen. Bujendorf steigerte sich zum Ende der ersten Halbzeit. Stefan Suxdorf glich zum 1:1 aus (38.). Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung hart umkämpft von beiden Seiten. Weitere Tore blieben aber aus. „Die Spieler haben eine gute Einstellung gezeigt. Sie haben gut gekämpft und mit etwas Glück wäre auch ein Sieg drin gewesen“, resümierte René Welte. Der Torwarttrainer vertrat am Freitag Trainer Andreas Pump.

Am Sonntag lief es hingegen nicht nach Wunsch für die Bujendorfer, die eine 1:3 (0:2)-Niederlage bei der Reserve des TSV Lensahn kassierten. Die Gäste fanden gut in die Partie, nutzten aber die Chancen nicht. Und so fiel nach einer Ecke das 0:1 durch Malte Ziemser (20.). Mit dem knappen Rückstand ging es auch in die Pause. Bujendorf machte Druck, verpasste es aber, die Tormöglichkeiten zu nutzen. Frust kam nun hinzu und die Spieler waren mehr mit sich selbst beschäftigt, als mit dem Gegner. Ole Knorr konterte zum 0:2 (77.). Etwas Hoffnung keimte auf, als Tom Clausen nur drei Minuten später das 1:2 nach Flanke von Uwe Hobmeier köpfte (80.). Die Entscheidung fiel in der 88. Minute. Malte Ziesmer traf zum 1:3. Torhüter Nic Dahlem war es zu verdanken, dass die Gäste nicht eine deutlich höhere Niederlage kassierten. Andreas Pump kritisierte die Einstellung seiner Bujendorfer.

„Wir haben zwar nicht schlecht gespielt und die Einzelleistungen waren in Ordnung, doch es fehlte der Teamgeist. Die Spieler haben die Schuld beim Nebenmann gesucht und nicht bei sich selbst. So kann das nicht funktionieren und das müssen wir schleunigst abstellen. Die Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben“, so Pump nach dem Abpfiff.