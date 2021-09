Tischtennisförerung von Kindesbeinen an : Trainer mit Kompetenz und Leidenschaft gesucht

„Compass“ will mit einem besonderen Konzept Nachfolger für Timo Boll, Dimitri Ovtcharov und Patrick Franziska entdecken

Der Jubel der deutschen Tischtennis-Szene hallt immer noch nach: Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio haben Timo Boll, Dimitri Ovtcharov und Patrick Franziska gleich vier Silber- und Bronzemedaillen erkämpft. Doch stehen schon seit Jahrzehnten immer wieder die Chinesen ganz oben auf den Siegertreppchen – so auch in Tokio: Ma Long, Fan Zhendong un...

