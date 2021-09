Fussball-Kreisliga Ost : Trainer Ismet Nac geht mit Fortuna Bösdorf in die siebte Saison

Fußball-Kreisliga: Bösdorfer haben sieben neue Spieler im Kader – Kreisliga-Start mit vier Punkten aus zwei Spielen

Bösdorf | Ismet Nac steht in seiner siebten Saison als Trainer des SV Fortuna Bösdorf vor einer neuen Situation. Bestimmte in der Vergangenheit regelmäßig die Zahl der einsatzfähigen Akteure die Mannschaftsaufstellung, kann der Coach in der Kreisligasaison Ostholstein 2021/22 personell aus dem Vollen schöpfen. Sieben Neuzugängen steht mit Finn Brede, den es zur...

