Trainer Eddy Schultz wirft das Handtuch

von Harald Klipp

16. September 2018, 23:00 Uhr

In dem prestigeträchtigen Verbandsliga-Derby trennten sich der TSV Malente und Eutin 08 II mit einem 1:1(0:1)-Unentschieden. Durch den zeitgleichen Sieg der SG Insel Fehmarn rutschten die Malenter auf den letzten Tabellenplatz.

Bei Eutin 08 II hatte es tags zuvor viel Unruhe gegeben. Aufgrund fehlender Unterstützung seitens der ersten Mannschaft und ungenügender Kommunikation schmiss Trainer und 08-Urgestein Eddy Schultz das Handtuch. „Das muss ich mir nicht mehr antun. Ich muss auch auf meine Gesundheit achten“, sagte Schultz. Da einige Akteure aus der ersten Mannschaft, die hätten spielen können, abgesagt hatten, liefen die Gäste mit einer Rumpfmannschaft auf. So gab völlig überraschend Sönke Meyer, der eigentlich wegen seiner Rückenprobleme eine Fußballpause eingelegt hat, ohne vorherige Trainingseinheit auf und gehörte prompt zu den besten Spielern auf dem Platz.

Beide Mannschaften zeigten eine zerfahrene Partie mit vielen Nicklichkeiten und Unterbrechungen und wenigen Torszenen. Unrühmlicher Höhepunkt war in der 38. Minute eine rote Karte gegen den Eutiner Dennis Schmidt, der einen Gegenspieler beleidigt hatte. Quasi mit dem Pausenpfiff gingen die Gäste durch einen verwandelten Handelfmeter von Dennis Sauer in Führung. Der Malenter Keeper René Hohenstein ahnte zwar die richtige Ecke, war gegen den harten Schuss jedoch machtlos. Im zweiten Durchgang häuften sich die Chancen auf beiden Seiten. In der 68. Minute verwandelte Fabian Riemann einen von Gerrit Griese an Janis Otte verursachten Foulelfmeter zum 1:1. Zehn Minuten später erhielten die Gäste nach einem Foul von Philipp Bimberg an Madiop Badiane erneut einen Strafstoß. Doch Hohenstein wehrte in Klassemanier den keineswegs schwach geschossen Elfmeter von Sauer ab. In der restlichen Spielzeit hatten beide Teams gute Chancen.

„Wir hatten mehr Chancen und trauern daher zwei Punkten nach. Aber letztlich waren wir auch nicht clever genug, unsere zahlenmäßige Überlegenheit auszuspielen“, sagte TSV-Sprecher Björn Kurr. Die Eutiner wurden von Tim Brunner gecoacht: „Bei dem ganzen Trubel am Vorabend und in Unterzahl war das eine ordentliche Leistung. Unser Dank gilt allen Beteiligten. Wir werden jetzt kurzfristig eine interne Lösung für den Trainerposten suchen und finden.“