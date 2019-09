von Michael Kuhr

20. September 2019, 13:10 Uhr

Die frische Nähe des Herbstes lädt vielleicht auch Sie zum Träumen ein. Träume im gemütlichen Sessel zur abendlichen Stunde, vielleicht mit einem warmen Getränk, wenn draußen die Nebel aufziehen und die Lichter der Straßen mattgelb glänzen. Träume, ich erinnere mich daran, dass ich vor fast 50 Jahren mit meinem Vater Birken pflanzte und davon träumte, wie sie einmal hoch in den Himmel ragen und sich im Herbstwind biegen. Wenn ich heute auf diese Birken schaue, dann weiß ich, dass Träume sich erfüllen können. Nur damals konnte ich mir nicht vorstellen, dass mein Vater ihren Anblick nicht mehr mit mir teilen kann. Viele Träume, die wir haben, sind sehr persönlich, ja wir schützen sie vor Unverständnis oder Spott. Der Traum eines Kindes, Astronaut zu werden, löst oft ein Lächeln des Zweifels aus, doch was können wir schon über die Kraft eines Traumes sagen. In der Bibel gibt es viele Träumer. Was fast alle eint, ist die Tatsache, dass ihre Träume eine starke Kraft in sich tragen. Träume können Menschen mobilisieren, sie können Ziele setzen. Der, der uns unser Leben gab, hat uns auch die Macht der Träume geschenkt. Das gilt auch für die nächtlichen Träume des Schlafes, die wir in mancher Mühsal zu deuten versuchen. Die Träume des Tages kennen ganz oft das Licht der Hoffnung. Man sagt, dass wir unsere wichtigen Träume nicht aufgeben sollen. Nein, denn wenn wir über einige nachdenken, dann spüren wir vielleicht, dass wir ihnen unser Leben schulden. Lassen Sie uns die frischen Tage und das frühe Dunkel nutzen, auch um intensiv zu träumen.