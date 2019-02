Tränenreiches Reuebekenntnis vor dem Schöffengericht

von Michael Kuhr

18. Februar 2019, 00:34 Uhr

Ausnutzung einer „sich ergebenden günstigen Gelegenheit“ oder Ausführung einer sorgfältig geplanten Tat? Diese und weitere Fragen ließen doch Zweifel an dem unter einem nicht enden wollenden Tränenfluss hervorgebrachten Reuebekenntnis eines 32-jährigen Angeklagten mit Wohnsitz in Kiel aufkommen.

Wegen eines „besonders schweren Fall des Diebstahls“ hatte sich der Restaurantfachmann vor dem Plöner Schöffengericht zu verantworten. Zweifel auch, ob das so tränenreich „garnierte“ Geständnis taktischer Natur war oder unter der erdrückenden Beweislast der Ermittlungen zustande gekommen ist. Schließlich stand für den mehrfach Vorbestraften die Frage im Raum, ob er noch einmal mit einer Bewährungsstrafe davon komme oder sich Haft „pur“ einfangen würde.

Letztendlich kamen Staatsanwalt und Gericht zu der Überzeugung, dass mit der Verbüßung einer Freiheitsstrafe keinem gedient sei und entsprachen damit dem Antrag der Verteidigung, die verhängte zweijährige Freiheitsstrafe noch einmal zur Bewährung auszusetzen. Mit einer Schuldenlast von 20 000 Euro hatte der Angeklagte im Frühjahr 2018 eine Anstellung in einem Gastronomiebetrieb an der Ostseeküste des Kreises Plön angenommen.

Erhebliche Unterhaltsrückstände für den unehelichen Sohn, nicht erfüllte Handyverträge und Forderungen aus mehreren Strafverfahren hatten ihn auf den Gedanken gebracht, die „Flucht“ vor seinen Gläubigern in das nördliche Bundesland anzutreten. Schon bald habe er erkennen müssen, dass diese „den Kopf in den Sand steckende“ Strategie auch nicht den erhofften Erfolg hatte. Jeden Tag habe er mit einer Gehaltspfändung seiner Gläubiger rechnen müssen, was den Verlust des Arbeitsplatzes bedeutet hätte.

Im Mai 2018 dann die vermeintliche Chance, mit einem Schlag den Schuldenberg abzuschütteln – in einer Büroschublade fand er den Schlüssel für den Tresor des Lokals. „Zufällig“, so der Angeklagte, hatte er einen ähnlich aussehenden Schlüssel an seinem Schlüsselbund und tauschte diesen gegen den Tresorschlüssel, als in der Nacht des 10. Mai nach Lokalschluss die Einnahmen in den Tresor „gewandert“ waren.

Nicht nur der Tausch der Schlüssel war ihm gelungen. Trotz Kontrollganges seiner Vorgesetzten war ihm auch das Entriegeln eines Fensters gelungen, was ihm dann den spurenlosen Einstieg in das Lokal sicherte.

Ebenso so schnell wie die Entwendung von knapp 13 000 Euro aus dem Tresor, erfolgte der Zugriff der Polizei. Diese konnte mithilfe einer Überwachungskamera den Angeklagten als Täter identifizieren, obwohl dieser sich bei der Tatausführung die Kapuze seines Sweatshirts über den Kopf gezogen hatte.

Als dann bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung der Schlüssel eines Gepäckschließfachs des Kieler Hauptbahnhofes in seinem Portemonnaie gefunden wurde dämmerte dem Angeklagten, das Spiel verloren zu haben. Bereitwillig erklärte er den Ermittlern, dass sie dort „fündig“ werden würden; das Diebesgut sei fast vollständig dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben worden.

Ein neuer, gut dotierter Job in seinem Lehrberuf, eine über die letzten Jahre gewachsene Partnerschaft, die Hilfe einer Schuldnerberatung mit deren Hilfe er eine Finanzplanung für die nächsten Jahre erarbeitet hatte und der Umstand, nach seiner vor sechs Jahren erfolgten letzten Verurteilung straffrei geblieben zu sein, rechtfertige die Annahme, dass der Verurteilte, auch unter dem Druck der vierjährigen Bewährungszeit, zukünftig ein straffreies Leben führen wird, so der Vorsitzende in seiner Urteilsbegründung. Als Bewährungsauflage, damit das Urteil nicht völlig „schmerzfrei“ bleibe, so Richter Gillerke, hat der Verurteilte 1000 Euro an eine gemeinnützige Organisation zu zahlen. Außerdem werden die Gerichtskosten seine zukünftigen Einnahmen schmälern. Ob in diese auch die vom Gericht zur Verfügung gestellten und vollständig verbrauchten Papiertaschentücher, mit denen der Verurteilte seinen Tränenfluss einzudämmen versucht hatte, mit einfließen werden, blieb offen.