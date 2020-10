Urlaub in Plön immer beliebter : Touristisch ist es ein „herausforderndes Jahr“

Caroline Backmann blickt auf die zurückliegende Tourismussaison. Stadtbuchtfest im nächsten Jahr vom 20. bis 22. August.

von Michael Kuhr

11. Oktober 2020, 12:56 Uhr

Plön | „Das war ein herausforderndes Jahr“, blickt Caroline Backmann, Leiterin der Tourist Info Großer Plöner See, auf die diesjährige Tourismussaison. Die vergangenen Monate seien schwierig gewesen und hätten den Fremdenverkehrsbetrieben wegen der Corona-Pandemie eine nur kurze Saison beschert. Noch hätten alle die Saison „gut gewuppt“, doch sie sei noch nicht vorbei und erst im nächsten Jahr werde sich zeigen, wer die Pandemie finanziell nicht überstanden hat. Fest steht: Die Plöner Urlauber haben in Sachen Digitalisierung einen großen Schritt nach vorn gemacht.

Dabei blicken vor allen Dingen die Betreiber privater Unterkünfte auf eine gute bis sehr gute Saison zurück – obwohl die Vermietungszeiten wegen des Lockdowns etwas kürzer waren und der Umsatz deshalb um ein Viertel eingebrochen war. Doch viele gewohnte Auslandsurlauber hatten sich Reiseziele in der Region Plön, Bösdorf, Bosau und Dersau gesucht. „So wurde das Vorjahresergebnis auch durch eine erhöhte Aufenthaltsdauer erreicht“, vermutet Backmann. Teilweise seien die Gäste zwei bis drei Wochen geblieben: „Das kannten unsere Vermieter schon gar nicht mehr.“ So ist auch der September mit Urlaubern mit Rad und Hund gut gebucht gewesen.

Für die zum Teil von Inhabern geführten Hotels sei 2020 bisher wegen der Corona-bedingten Ausfälle ein schwieriges Jahr, weil Gruppen- und Geschäftsreisen einbrachen. Im Gegensatz dazu liefen die Individualreisen gut, so Caroline Backmann. Es sei in der Saison jedoch schwer gewesen, finanzielle Rücklagen für den Winter anzusammeln. So seien teilweise Mitarbeiter entlassen worden – mit der Hoffnung, sie zur neuen Saison wieder einstellen zu können. Aus Gründen der Einsparung seien auch Investitionen zurück gestellt worden.

Für 2020 spricht Caroline Backmann von einer insgesamt verhaltenen Buchungslage: „Die Urlauber in unserer Region buchen sehr kurzfristig.“ Es könnte aber auch sein, dass sie auf die Möglichkeit eines Urlaubs im Ausland hoffen. Sorgenkinder in der Region seien allerdings die Jugendfreizeitstätten auf dem Koppelsberg, die Plöner Jugendherberge oder das DJO-Heim in Bosau. Klassenfahren werden ersatzlos gestrichen. Dafür seien diese Einrichtungen in den Fokus der Touristen gerückt.

Die Campingplätze haben in diesem Jahr ihre Kapazitäten verringert und mit einem erhöhten Personalaufwand die Hygienevorschriften umgesetzt. Wie die Campingplätze hätten sich alle Betriebe auf die Corona-Auswirkungen eingestellt. Die meisten Betriebe seien so aufgestellt, so Backmann, dass sie ein Jahr finanziell überstehen können – aber ein zweites Jahr meistens nicht mehr. Bisher gebe es in Plön, Dersau, Bösdorf und Bosau „keine mir bekannten Aufgaben von Betrieben“, sagte Caroline Backmann erleichtert. Ganz viel hänge von der bevorstehenden Saison ab.

Dennoch sei das neue Reiseverhalten der Deutschen nach Einschätzung von Plöns erster Touristikerin auch eine große Chance für Plön: „Wir müssen es einfach schaffen, die Nachfragen auch bedienen zu können.“

Die wegen der Corona-Pandemie ersatzlos gestrichenen Veranstaltungen in diesem Jahr „haben uns sehr weh getan“. Kleine Veranstaltungen wie Führungen oder Wanderungen seien dagegen gut gelaufen. An Stadtbuchtfest, Picknick am Prinzenhaus oder den Konzerten im Bootshafen hänge so viel Herzblut. So sei das Stadtbuchtfest für 2021 auf den 20. bis 22. August gelegt worden. „Weitere Gedanken machen wir uns dann ab November“, verrät Backmann. Es gebe bereits verschiedene Konzepte für verschiedene Szenarien. Man hat dazu gelernt.

Die Tourist Info Plön selbst war vom 19. März bis 10. Mai geschlossen und danach auf unter 200 Quadratmeter Fläche verkleinert worden, um keine zusätzlichen Mitarbeiter zur Überwachung der Hygienevorschriften abstellen zu müssen. Die Mitarbeiter hätten ihre Sachen ohne Kurzarbeit im Homeoffice erledigt. Dazu kamen Fortbildungen in Webinaren. Es seien vor der Wiedereröffnung Plexiglas-Wände zum Schutz der Mitarbeiter an den Countern eingebaut worden. Das Bistro habe erst im Juli wieder geöffnet. Die zehn Mitarbeiter der Tourist Info teilten sich 5,5 Vollzeitstellen. Die Öffnungszeiten seien von 9 auf 17 Uhr verkürzt worden. Im kommenden Jahr stehe wieder eine Öffnung von 8 bis 18 Uhr an.

So sei in der Tourist Info Plön der Kartenverkauf für die Deutschen Bahn eingebrochen. „Wir werden nur noch 45 bis 50 Prozent des Vorjahres erreichen“, fürchtete Caroline Backmann.