Heiligenhafen : Touristenmagnet am Meer

Heiligenhafen: Die Zahl der Übernachtungen hat sich innerhalb von zehn Jahren fast verdoppelt.

von Aljoscha Leptin

13. Juni 2019, 19:53 Uhr

452.227 Übernachtungen und 62.742 Anreisen wurden 2008 in Heiligenhafen gezählt. 2018 waren es bereits 860.156 Übernachtungen und 187.010 Anreisen. Heiligenhafen boomt. Und der Aufschwung kann weitergehen. Es stehen Investoren mit 400 Millionen Euro vor der Tür, sagt Bürgermeister Heiko Müller. „Das sind Chancen, die waren noch nie da für Heiligenhafen.“

Manfred Wohnrade, Geschäftsführer der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe (HVB), erinnert sich, dass es um die Stadt nicht immer so rosig stand. 2002 habe man angefangen, den Ort zu modernisieren. „Heiligenhafen war in dieser Zeit touristisch gesehen am Boden.“ Das größte Problem damals: 90 Prozent der Gäste besuchten die Stadt zwischen Ostern und Oktober, berichtet Wohnrade. In den Wintermonaten war Flaute. Für die Einwohner ein großes Problem, berichtet Wohnrade: „Es sind viele junge Leute weggegangen, weil die ganzjährige Beschäftigung nicht gegeben war“.



35 Millionen Euro wurden investiert





Mittlerweile gibt es diese Probleme nicht mehr. Ein Viertel der Gäste kamen 2018 zwischen November und März. Die Besucherzahlen steigen rapide. Doch wie hat die Stadt es geschafft, ihre Attraktivität bei Touristen innerhalb kurzer Zeit massiv zu steigern? 35 Millionen hat die Stadt in die touristische Infrastruktur investiert, berichtet Wohnrade. Die Summe hat die Stadt nicht allein gestemmt. Der HVB-Geschäftsführer erklärt, dass Fördermittel vom Land sowie aus Brüssel eingeworben wurden. Die Fördermittel machten rund 70 Prozent der Investitionssumme aus.

Viel wurde in die Promenaden investiert: Es kamen zahlreiche Sitzgelegenheiten hinzu, auf denen man die Aussicht genießen kann. Zudem hat die Stadt getrennte Wege für Fußgänger und Radfahrer geschaffen, berichtet Wohnrade. Darüber hinaus wurden Pontons ins Wasser gebaut, auf denen Veranstaltungen stattfinden.



Ansiedlung neuer Hotels in der Stadt





Zudem hat die Stadt Grundstücke im Bereich Steinwarder gekauft und einen Flächennutzungsplan initiiert. Auf diesem sind die Nutzungsarten für die Flächen vorgeschrieben, erklärt Wohnrade. Dieser sieht Hotels, Parkplätze und Ferienhäuser auf den Grundstücken vor, die direkt an der Ostsee liegen. Schnell siedelten sich Hotels an. Zudem entstand eine Feriensiedlung. Seit 2016 gibt es drei neue Ferienhotels in der Stadt, die ganzjährig geöffnet haben, sagt Manfred Wohnrade: „Meereszeiten“, „Beach Motel“ und „Bretterbude“. Ein weiterer Grund dafür, dass die Gäste auch im Winter nach Heiligenhafen kommen, sind die neuen Ferienhäuser mit Sauna und Kaminofen, in denen man auch in der kalten Jahreszeit einen schönen Urlaub verbringen kann, sagt Wohnrade. Viele Gäste kommen auch mit eigenem Boot: Die Marina bietet Platz für rund 1000 Boote. Zudem entwickelte die Stadt einen „Masterplan“ für den Tourismus. Ein Bestandteil des Plans ist die Seebrücke, die 2012 offiziell eröffnet wurde.

Der Tourismus-Boom macht sich im Portemonnaie bemerkbar: 74,7 Millionen Bruttoumsatz entfiel 2018 auf den Tourismus. Wohnrade betont, dass nicht nur Beherbergungsbetriebe von den steigenden Besucherzahlen profitieren.

Rund 1300 Menschen beziehen ihr Einkommen in Heiligenhafen aus dem Tourismus – „der Tourismus ist der größte Arbeitgeber“, sagt er.

Nicht nur der Tourismus, auch der Naturschutz spielt eine große Rolle. Östlich der neuen Hotels und Ferienhäuser befindet sich das Naturschutzgebiet Graswarder. Das Gebiet umfasst eine Fläche von 230 Hektar, von denen etwa 100 Hektar reine Landfläche sind.

In dem Naturschutzgebiet befindet sich auch der Beobachtungsturm. Dieser ist für Besucher von Ostern bis Ende Oktober montags bis sonnabends zwischen 11 und 15 Uhr zugänglich.